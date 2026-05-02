Tren de la Costa Foto: NA

La interrupción del Tren de la Costa continuará por varios días más y genera complicaciones en la movilidad de miles de usuarios de la zona norte del Gran Buenos Aires. Aunque inicialmente se había informado que el servicio ferroviario retomaría a comienzos de mayo, finalmente la suspensión fue prolongada debido a la continuidad de una obra hidráulica clave en el partido de San Isidro.

La extensión del corte fue confirmada por Trenes Argentinos, que explicó los motivos técnicos detrás de la demora y brindó precisiones sobre el avance de los trabajos y la nueva fecha prevista para el restablecimiento total del servicio.

Por qué sigue interrumpido el Tren de la Costa

El servicio permanece fuera de funcionamiento desde mediados de abril, como consecuencia de una intervención de infraestructura vinculada a la construcción del Aliviador de Desagües Pluviales Alto Perú, una obra impulsada por el Municipio de San Isidro para mitigar inundaciones recurrentes en distintos barrios del distrito.

En esta etapa del proyecto, los operarios deben realizar una tarea especialmente compleja: el cruce de caños colectores pluviales por debajo del tendido ferroviario, a la altura del paso a nivel de la calle 33 Orientales. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la infraestructura, se dispuso el corte total del suministro eléctrico de la línea, lo que impide la circulación de las formaciones.

Cuándo volvería a funcionar el servicio

Según la última actualización oficial, el Tren de la Costa volvería a operar recién el sábado 9 de mayo, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen y no surjan imprevistos en la obra. Desde la empresa aclararon que los plazos están sujetos al avance real de los trabajos hidráulicos, por lo que no se descarta que puedan producirse nuevas modificaciones en el cronograma.

La suspensión, que en un principio fue anunciada por 21 días, terminó siendo más prolongada de lo esperado, generando malestar entre los usuarios habituales del ramal que une Maipú con Delta, y que conecta con otros servicios ferroviarios y turísticos clave de la región.

Cortes y desvíos en la zona

Mientras duren las tareas, el paso peatonal y vehicular en el cruce intervenido continuará completamente restringido. Las autoridades locales informaron que los desvíos habilitados para autos, motos y peatones son por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.

Desde el municipio recomendaron circular con precaución y prever demoras, especialmente en horarios pico, ya que el cierre impacta directamente en la circulación diaria de vecinos y trabajadores de la zona.

Una obra clave contra las inundaciones

El Aliviador Alto Perú forma parte de un plan integral de obras hidráulicas que tiene como objetivo mejorar el drenaje pluvial y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas. El proyecto contempla la ampliación del sistema de desagües y busca dar una solución de fondo a un problema histórico que afecta a distintos barrios de San Isidro.

Aunque la interrupción del Tren de la Costa genera molestias en el corto plazo, las autoridades destacan que se trata de una inversión estructural que traerá beneficios a largo plazo para la comunidad.

Impacto en la movilidad de Zona Norte

La falta del servicio ferroviario se siente con fuerza en un contexto complicado para el transporte público del conurbano norte. Muchos pasajeros debieron reorganizar sus viajes y recurrir a líneas de colectivos que ya operan con menores frecuencias, lo que provoca mayor congestión y tiempos de traslado más largos.

Desde Trenes Argentinos recomiendan a los usuarios salir con anticipación, consultar recorridos alternativos y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios de último momento.