Problemas para viajar en el fin de semana: el anuncio de Trenes Argentinos sobre la Línea Mitre

La empresa informó que los servicios se verán impactados por las obras que se realizarán. Conocé todos los detalles en la nota.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Trenes Argentinos informó que, debido a la ejecución de trabajos de señalización en el ingreso a la terminal, los servicios de los tres ramales de la línea Mitre no llegarán a Retiro por lo que circularán con recorrido limitado el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre.

Durante esos días, el ramal Tigre funcionará entre Belgrano C y Tigre; mientras que los trenes a José León Suárez y Bartolomé Mitre, circularán limitados desde sus cabeceras hasta la estación Belgrano R.

Línea Mitre Foto: NA

Los trabajos contemplan el desmontaje de la señalización existente y la habilitación del nuevo sistema que coordina y controla las señales, clave para el ingreso de los trenes a Retiro. Adicionalmente, se llevará adelante el recambio de aparato de vía ubicado en cercanías del paso a nivel Avilés, entre las estaciones Colegiales y Belgrano R.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y su objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes.

Línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Próximas obras

Durante el 10 de enero y el 28 de febrero, Trenes Argentinos Infraestructura continuará con la ejecución de una serie de trabajos imprescindibles y necesarios para la línea Mitre que interrumpirán el servicio del ramal Tigre y limitará los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre entre Belgrano R y sus cabeceras, sin llegar a Retiro.

Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

El objetivo de estos trabajos es avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano, período en el que circulan menos pasajeros por la línea. Esto permitirá renovar la infraestructura de vía en estado crítico del ramal Tigre en sectores de difícil acceso, y completar las tareas de modernización del sistema de señalamiento entre Retiro y Empalme Maldonado y así mejorar la seguridad operacional del servicio.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.