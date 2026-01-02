Después de Navidad y Año Nuevo, llegan los Reyes Magos: ¿es feriado el martes 6 de enero en Argentina?

La celebración del Día de los Reyes Magos vuelve a instalar una pregunta que se repite cada año entre trabajadores y familias: ¿el 6 de enero se trabaja normalmente o hay descanso? La respuesta está en el calendario oficial y no todos la saben.

El martes 6 de enero, fecha en la que se celebra el Día de los Reyes Magos, suele generar confusión cada año entre trabajadores, estudiantes y comerciantes: ¿es feriado en Argentina o se trata de una jornada laboral común? La duda se repite en todo el país y vuelve a poner el foco en el calendario oficial de feriados.

La respuesta es clara: el 6 de enero no es feriado ni día no laborable en Argentina, por lo que la actividad laboral, educativa y comercial se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional.

Por qué se celebra el Día de los Reyes Magos el 6 de enero

El Día de Reyes es una celebración de origen religioso y cultural que se mantiene vigente desde hace siglos. La fecha recuerda la llegada de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— a Belén, donde adoraron al niño Jesús tras seguir durante varios días la llamada Estrella de Belén.

Este acontecimiento se conmemora el 6 de enero, día conocido como la Epifanía, una palabra de origen griego que significa “manifestación” o “revelación”. En el marco de la tradición cristiana, la Epifanía representa la manifestación de Jesucristo como Salvador del mundo.

El significado de los regalos de los Reyes Magos

El episodio de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de Mateo, donde se relata la entrega de oro, incienso y mirra al recién nacido. Cada uno de estos obsequios tiene un significado simbólico: el oro representa la realeza, el incienso la divinidad y la mirra la condición humana y la mortalidad.

Cómo se celebra el Día de Reyes en distintas culturas

Con el paso del tiempo, la celebración de los Reyes Magos trascendió el ámbito religioso y adoptó distintas tradiciones según el país. En muchos lugares, el 6 de enero está asociado al intercambio de regalos, reuniones familiares y actividades para niños. En otros, se realizan desfiles y celebraciones comunitarias que recuerdan la llegada de los sabios de Oriente.

Más allá de las costumbres, el Día de Reyes sigue siendo un símbolo de fe, búsqueda y esperanza, una tradición que atraviesa generaciones y conecta a comunidades de distintas partes del mundo.

Calendario de feriados 2026: entre oficiales y puentes, los días libres para aprovechar y hacer alguna escapada

Feriados inamovibles en 2026

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables en 2026

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos. Por el momento hay tres confirmados.