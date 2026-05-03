Llega la Fiesta de las Provincias Argentinas con entrada gratis. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

El Hipódromo de San Isidro se prepara para recibir un evento que combina gastronomía regional, cultura popular y espectáculos en vivo en un mismo espacio. La propuesta reúne sabores de todo el país con una feria al aire libre pensada para recorrer sin apuro, descubrir productos artesanales y disfrutar de un plan distinto.

En este contexto, llega una nueva edición de la Fiesta de las Provincias Argentinas, también conocida como Gran Feria Sabores y Artesanos, con entrada libre y gratuita, que propone un recorrido por la identidad argentina a través de la comida, la música y las tradiciones.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro: gastronomía regional y cultura en un solo lugar

La propuesta contará con food trucks y stands gastronómicos que ofrecerán platos típicos de distintas provincias, como carnes a la parrilla, empanadas del norte argentino y otras especialidades regionales. La idea es recorrer sabores de todo el país en un mismo predio, en un ambiente al aire libre.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Además, habrá una feria de artesanos y productores locales, con objetos únicos, productos regionales y propuestas para llevar. La jornada se completa con una programación de shows en vivo, danzas tradicionales y actividades culturales, pensadas para toda la familia.

Desde la organización destacan que el objetivo es celebrar la diversidad cultural argentina, combinando gastronomía, arte y entretenimiento en un mismo espacio.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Gran Premio 25 de Mayo: el clásico del turf que convoca a los mejores caballos

El domingo, a partir del mediodía, se correrá el Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias hípicas más importantes del país, que reúne a los mejores ejemplares del turf nacional en una jornada especial.

Cuándo y dónde se realiza la Feria Sabores y Artesanos en el Hipódromo de San Isidro

El evento se realizará el sábado 23, domingo y lunes 25 de mayo, en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Avenida Márquez al 800, en el marco de un fin de semana patrio con actividades durante toda la jornada.

Feria Sabores y Artesanos en San Isidro. Foto: Instagram @granferiasaboresyartesanos

Todo lo que hay que saber para ir al Hipódromo de San Isidro

Entrada: libre y gratuita

Fechas: 23, 24 y 25 de mayo

Horario: de 11 a 21 horas

Dirección: Avenida Márquez al 800, San Isidro

Estacionamiento: gratuito dentro del predio

Con propuestas para todos los gustos, el evento se presenta como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo, combinando gastronomía, cultura y tradición en un mismo lugar.