Multas de tránsito con fuerte aumento en el 2026: uno por uno, los nuevos valores de infracciones en la Provincia de Buenos Aires
Comenzó el 2026 con una actualización que impacta directo en el bolsillo de los automovilistas bonaerenses. Desde enero rigen nuevos valores para las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires.
Multas de tránsito: los nuevos valores en la Provincia
Con el valor actualizado de la UF, así quedaron las principales infracciones:
- Exceso de velocidad: de 150 a 1.000 UF → entre $271.050 y $1.807.000
- Alcohol o drogas al volante: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000
- Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000
- Circular sin VTV: de 300 a 1.000 UF → entre $542.100 y $1.807.000
- Licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500
- Exceso de ocupantes en el vehículo: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500
- Negarse a mostrar la documentación: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500
- Cruzar un semáforo en rojo: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500
- Licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF → entre $180.700 y $542.100
- No usar cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500
- Mal estacionamiento: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700
- Circular sin patente: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700
- Licencia vencida: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700
- Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700
- Circular sin cédula del vehículo: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700
Radares rumbo a la Costa: dónde están los controles
Para quienes planean escapadas a la Costa Atlántica —clásico movimiento de verano— conviene tener presente el mapa de radares activos en rutas provinciales:
- Autovía 2: 48 radares en ambos sentidos
- Ruta 11: 11 equipos
- Ruta 36: 2 puntos de control
- Ruta 63: 5 dispositivos
- Ruta 74: 6 radares
Por qué aumentaron las multas
Las sanciones de tránsito en la Provincia se calculan basándonos en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al valor del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata. Con los últimos incrementos en los combustibles, ese valor pasó a ser de $1.807 por UF.
Según la normativa vigente, este nuevo monto se aplica durante enero y febrero de 2026, por lo que todas las infracciones cometidas en ese período se liquidan con esa referencia.