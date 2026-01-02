Multas de tránsito con fuerte aumento en el 2026: uno por uno, los nuevos valores de infracciones en la Provincia de Buenos Aires

Según la normativa vigente, este nuevo monto se aplica durante enero y febrero de 2026, por lo que todas las infracciones cometidas en ese período se liquidan con esa referencia.

Infracciones de tránsito Foto: NA

Comenzó el 2026 con una actualización que impacta directo en el bolsillo de los automovilistas bonaerenses. Desde enero rigen nuevos valores para las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

Multas de tránsito: los nuevos valores en la Provincia

Con el valor actualizado de la UF, así quedaron las principales infracciones:

Exceso de velocidad: de 150 a 1.000 UF → entre $271.050 y $1.807.000

Alcohol o drogas al volante: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1.000 UF → entre $361.400 y $1.807.000

Circular sin VTV: de 300 a 1.000 UF → entre $542.100 y $1.807.000

Licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

Exceso de ocupantes en el vehículo: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

Negarse a mostrar la documentación: de 150 a 500 UF → entre $271.050 y $903.500

Cruzar un semáforo en rojo: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

Licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF → entre $180.700 y $542.100

No usar cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF → entre $180.700 y $903.500

Mal estacionamiento: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Circular sin patente: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Licencia vencida: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Circular sin cédula del vehículo: de 50 a 100 UF → entre $90.350 y $180.700

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Radares rumbo a la Costa: dónde están los controles

Para quienes planean escapadas a la Costa Atlántica —clásico movimiento de verano— conviene tener presente el mapa de radares activos en rutas provinciales:

Autovía 2: 48 radares en ambos sentidos

Ruta 11: 11 equipos

Ruta 36: 2 puntos de control

Ruta 63: 5 dispositivos

Ruta 74: 6 radares

Un truco para evitar multas Foto: Gobierno de la Provincia

Por qué aumentaron las multas

Las sanciones de tránsito en la Provincia se calculan basándonos en Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al valor del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata. Con los últimos incrementos en los combustibles, ese valor pasó a ser de $1.807 por UF.

