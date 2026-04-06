Control de tránsito; infracción; multas. Foto: argentina.gob.ar

En Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito no se expresan directamente en pesos, sino en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta periódicamente tomando como referencia el precio del litro de nafta premium comercializado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Actualmente, y hasta el 2 de septiembre de 2026, cada UF fue fijada en $949,99, según la actualización vigente desde el 3 de marzo de 2026.

Cuánto salen las multas más comunes en abril 2026

Exceder el límite de velocidad y superar los 140 km/h (400 a 4.000 UF): entre $379.996 y $3.799.960 .

Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985 .

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $189.998 .

Prestar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998 .

Circular sin cinturón de seguridad (100 UF): $94.999 .

Usar el celular al volante (100 UF): $94.999 .

Estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad o sobre rampas (300 UF): $284.997 .

No respetar la velocidad mínima permitida (70 UF): $66.499,30 .

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50.

Cuánto salen las multas de tránsito en abril 2026. Foto: Foto generada con IA

Cómo consultar infracciones de tránsito online en CABA

Para saber si un vehículo o conductor registra multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede hacer la consulta de manera digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. Seleccionar el tipo de búsqueda: por patente del vehículo o por DNI del conductor. Lo más recomendable es realizar ambas consultas para asegurarse de que no haya infracciones pendientes. Completar la verificación de seguridad marcando la opción “No soy un robot”. El sistema mostrará el estado del conductor o del vehículo.

Si no existen deudas, se puede descargar el certificado de libre deuda en el momento. En caso de haber infracciones pendientes, la plataforma indicará el monto total adeudado, el detalle de cada falta y los puntos disponibles en la licencia del conductor.

Cuidado al volante. Foto: Foto generada con IA

Qué multas de tránsito se pueden impugnar

Aunque cada caso debe analizarse en particular, existen situaciones recurrentes en las que la infracción puede ser anulada:

1- Errores en la información de la multa

Si la boleta tiene datos incorrectos, como patente mal cargada, modelo equivocado, lugar inexistente o un horario que no coincide, la multa pierde validez.

2- Falta de notificación a tiempo

La ley establece plazos máximos para notificar una infracción. Si la multa llega fuera de término, puede reclamarse su prescripción, algo muy común en controles automáticos.

3- Fotomultas sin pruebas suficientes

Las multas por radar o cámara deben incluir imagen clara, identificación del vehículo y datos del equipo homologado. Cuando la foto es borrosa, incompleta o no permite identificar la patente, la sanción es impugnable.

4- Señalización deficiente en rutas y ciudades

En vacaciones y feriados largos, muchos conductores circulan por zonas que no conocen. Si no había señalización clara, carteles estaban tapados, mal ubicados o no cumplían la normativa, la infracción puede ser reclamada.

5- Multas aplicadas a quien ya no es propietario

Antes de viajar, muchos detectan infracciones de un auto que ya vendieron. Si la transferencia no estaba registrada al momento del hecho, se puede presentar la documentación para desligarse de la multa.

6- Infracciones duplicadas

También ocurren casos de multas repetidas por un mismo evento o sanciones incompatibles entre sí (por ejemplo, dos infracciones en lugares distantes en el mismo horario).

Infracciones de tránsito en abril 2026. Foto: NA

¿Cómo impugnar una multa?, paso a paso

El trámite es más simple de lo que parece y se puede hacer incluso antes de pagar:

Consultar las multas vigentes en el sistema provincial o municipal. Reunir documentación: DNI, cédula del vehículo, acta de infracción y pruebas. Presentar el descargo: muchas jurisdicciones permiten hacerlo online. Explicar el error de forma clara y concreta, sin tecnicismos innecesarios. Solicitar audiencia, si el procedimiento lo contempla.

Durante el reclamo, la multa queda en suspenso hasta que la autoridad emita una resolución.