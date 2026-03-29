Tránsito Foto: Foto generada con IA

Con la llegada de Semana Santa, miles de argentinos se preparan para salir a la ruta rumbo a destinos turísticos, visitas familiares o escapadas cortas. En ese contexto, el tránsito aumenta, los controles se intensifican y las multas se multiplican. Sin embargo, no todas las infracciones que aparecen en el sistema son válidas: muchas pueden impugnarse legalmente si presentan errores o incumplen requisitos formales.

Antes de cargar el auto y salir de viaje, conviene revisar si existen multas pendientes y, en caso de detectar irregularidades, conocer qué sanciones se pueden reclamar y cómo iniciar el trámite para evitar pagar de más.

Multas frecuentes durante Semana Santa

Durante los feriados largos suelen incrementarse las infracciones vinculadas a:

Excesos de velocidad en rutas y autopistas

Cruces de semáforo en rojo en zonas urbanas

Estacionamiento indebido en destinos turísticos

Controles mediante cámaras y radares móviles

Muchas de estas multas son automáticas y se notifican semanas después. Ahí es donde aparecen los errores.

Infracciones Foto: Foto generada con IA

Qué multas de tránsito se pueden impugnar

Aunque cada caso debe analizarse en particular, existen situaciones recurrentes en las que la infracción puede ser anulada:

Errores en la información de la multa

Si la boleta tiene datos incorrectos, como patente mal cargada, modelo equivocado, lugar inexistente o un horario que no coincide, la multa pierde validez.

Falta de notificación a tiempo

La ley establece plazos máximos para notificar una infracción. Si la multa llega fuera de término, puede reclamarse su prescripción, algo muy común en controles automáticos.

Fotomultas sin pruebas suficientes

Las multas por radar o cámara deben incluir imagen clara, identificación del vehículo y datos del equipo homologado. Cuando la foto es borrosa, incompleta o no permite identificar la patente, la sanción es impugnable.

Señalización deficiente en rutas y ciudades

En vacaciones y feriados largos, muchos conductores circulan por zonas que no conocen. Si no había señalización clara, carteles estaban tapados, mal ubicados o no cumplían la normativa, la infracción puede ser reclamada.

Multas aplicadas a quien ya no es propietario

Antes de viajar, muchos detectan infracciones de un auto que ya vendieron. Si la transferencia no estaba registrada al momento del hecho, se puede presentar la documentación para desligarse de la multa.

Infracciones duplicadas

También ocurren casos de multas repetidas por un mismo evento o sanciones incompatibles entre sí (por ejemplo, dos infracciones en lugares distantes en el mismo horario).

Control de tránsito Foto: Foto generada con IA

Cómo impugnar una multa paso a paso

El trámite es más simple de lo que parece y se puede hacer incluso antes de pagar:

Consultar las multas vigentes en el sistema provincial o municipal. Reunir documentación: DNI, cédula del vehículo, acta de infracción y pruebas. Presentar el descargo: muchas jurisdicciones permiten hacerlo online. Explicar el error de forma clara y concreta, sin tecnicismos innecesarios. Solicitar audiencia, si el procedimiento lo contempla.

Durante el reclamo, la multa queda en suspenso hasta que la autoridad emita una resolución.

¿Conviene pagar antes de Semana Santa o impugnar?

Muchas infracciones ofrecen descuentos por pago voluntario, pero aceptar ese beneficio implica renunciar al reclamo. Por eso, antes de viajar, es clave evaluar:

El monto de la multa

Si existen errores evidentes

Si la notificación llegó fuera de plazo

En infracciones elevadas o dudosas, impugnar puede significar un ahorro importante, incluso mayor que cualquier descuento.

Qué pasa si el reclamo es rechazado

Si la impugnación no prospera, el conductor puede pagar la multa dentro de un nuevo plazo, generalmente sin recargos adicionales, o continuar la vía judicial si así lo desea.

Consejos para evitar multas en Semana Santa

Revisar límites de velocidad, especialmente en rutas turísticas

Prestar atención a radares móviles

Circular con documentación actualizada

Verificar señalización antes de estacionar

Controlar multas antes y después del viaje

Semana Santa es sinónimo de movimiento, controles y, muchas veces, multas inesperadas. Pero no todas las infracciones son definitivas. Con información, revisión y un reclamo bien fundamentado, es posible evitar pagos injustos y viajar con mayor tranquilidad.