Infracciones de tránsito: cuánto cuestan las multas más comunes en CABA en el último día de diciembre

El monto mínimo es de $39.925,50, mientras que el máximo supera los tres millones de pesos. Enterate cómo saber si tenés multas a través de la página web y cuáles son las modalidades de pago.

Control de tránsito en la ruta. Foto: argentina.gob.ar

En la Ciudad de Buenos Aires, el valor de las multas se determina en Unidades Fijas (UF), que se actualizan según el precio del litro de nafta premium en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA).

Los valores de las multas más comunes en diciembre de 2025

El monto más mínimo de una multa es de $39.925,50. Foto: argentina.gob.ar

Conducir sin licencia (50 UF) : $39.925,50

No respetar la velocidad mínima (70 UF) : $55.895,70

No uso del cinturón de seguridad (100 UF) : $79.851

Uso del celular (100 UF) : $79.851

Enviar mensajes de texto (200 UF) : $159.702

Facilitar el vehículo a un menor (200 UF) : $159.702

Violar un semáforo (desde 300 UF hasta 1500 UF) : desde $239.553 hasta $1.197.765

Estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF) : $239.553

Violar límite de velocidad máximo, circulando a más de 140 km, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): desde $319.404 hasta $3.194.040

¿Cómo saber si tenés infracciones a través de la página web?

Ingresá a la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seleccioná la opción que desees: por patente o DNI. Se recomienda hacer la búsqueda dos veces (uno por cada opción) para verificar que los datos que arroja el sistema son correctos. Colocar el tilde haciendo clic en el botón interactivo “No soy un robot”. Finalmente, el sitio arrojará el estado de situación del conductor o del vehículo. En caso de no tener deudas, se podrá descargar el libre deuda de forma rápida, sencilla y directa. En caso de tener deudas pendientes aparecerá el monto total a pagar y el detalle de las mismas. Además, y muy importante, se observa que cantidad de puntos le quedan disponibles al conductor.

¿Cómo ver y reclamar mis multas de forma presencial en CABA?

La multa de tránsito más alta puede superar los tres millones de pesos. Foto: argentina.gob.ar

Sacar un turno en la página web y colocar el dominio del vehículo por el cual se está haciendo la consulta. Luego tenés que registrarte con tu mail o con clave fiscal de AGIP. Debes aceptar los Términos y Condiciones. Seleccionar día y lugar a donde te querés dirigir. Luego de confirmar el lugar, el día debes elegir la hora para luego finalizar el registro del turno.

Las modalidades de pago

En caso de optar por el pago voluntario la acreditación es inmediata con todos los canales de pago.

En efectivo: Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad y Banco Provincia. Canales electrónicos: (con tarjeta de débito o crédito): Mercado Pago, Pago mis cuentas, página web, Bapro Pagos y Provincia Net, también a través de las Terminales automáticas de pago (ATM) en DGAI y Sedes comunales.

En caso de elegir el pago a través de un controlador: