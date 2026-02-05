Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

Bajo la Ley 22.431, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un elemento fundamental para las personas que padecen discapacidades. Distintos beneficios y derechos son otorgados para los argentinos que cuentan con este documento, por lo que perderlo puede ser una mala noticia.

El Ministerio de Salud, a través de juntas evaluadoras interdisciplinarias, define su otorgamiento según el grado de discapacidad y el impacto que tiene sobre la autonomía e integración social de la persona. Como aclara el sitio oficial del Gobierno argentino: “El CUD es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional”.

Discapacidad; invalidez. Foto: Freepik.

Qué hacer si se pierde el CUD

Lo primero que hay que hacer en caso de perder este documento es realizar la denuncia.

Según la página oficial del Gobierno, hay que presentarse en la comisaría que corresponda al domicilio o al lugar donde perdiste el certificado y hacer la denuncia policial dejando constancia de la fecha y lugar, entre otros datos. Luego, hay que ponerse en contacto con el lugar donde tramitaste el documento originalmente.

Otra opción es obtener el Certificado Único de Discapacidad en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Cómo recuperar el Certificado Único de Discapacidad

Ingresa a la aplicación Mi Argentina.

Ir a la sección “Mis documentos”.

Luego acceder a “Mi Salud”, donde encontrarás tu Certificado Único de Discapacidad digital.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Discapacidad, silla de ruedas, CUD. Foto: Freepik AI

Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.