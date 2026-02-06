Por qué febrero de 2026 es el “mes perfecto” del calendario:

Calendario de febrero. Foto: Freepik

Si uno se detiene a revisar el calendario del 2026, ya sea el del celular, el que se pueda tener colgado en la pared o incluso pegado con un imán a la heladera, se puede notar una armonía visual que no se presenta con frecuencia.

Esto se debe a que febrero es considerado el “Mes perfecto” del calendario de este año, ya que su estructura numérica y temporal encaja con una precisión matemática absoluta.

¿Por qué febrero de 2026 es el mes perfecto?

Febrero de 2026 es considerado como el mes perfecto por su simetría. En el sistema del calendario gregoriano, este fenómeno también conocido como “mes rectangular” ocurre cuando dos factores fundamentales se alinean: la cantidad de días y el día de la semana en que inicia el mes.

El segundo mes de este año en curso cuenta con 28 días (al no ser un año bisiesto) y, de manera crucial, el día 1 cayó un domingo. Esta combinación permite que el mes se distribuya en cuatro semanas completas de siete días cada una, sin dejar lugares “sueltos” en la cuadrícula del calendario.

Desde una perspectiva visual y organizativa, el mes termina un sábado 28, lo que genera una cuadrícula impecable de 4×7 (cuatro domingos, cuatro lunes, cuatro martes, etc.), a diferencia de los meses que poseen 30 o 31 días.

Calendario de febrero 2026. Foto: https://www.argentina.gob.ar/

Más allá de la curiosidad, encontrarse con un mes tan definido facilita la planificación de metas y la organización laboral, así como también el delineado de presupuestos y objetivos personales.

En términos simbólicos, este fenómeno se asocia con el concepto de renovación y cierre de ciclos. Al no existir un desfase, la transición hacia marzo se produce de forma natural un lunes, iniciando una nueva etapa sin arrastrar días de la semana anterior.

¿Cuándo volverá a ocurrir el fenómeno del mes perfecto?

Febrero como mes perfecto volverá a ocurrir en 2037. La última vez que el mundo fue testigo de este fenómeno fue en 2015. Esto significa que deben pasar 11 años para que volver a experimentar esta alineación de domingo a sábado.

El ciclo suele seguir un patrón de 6-5-6-11 años, pero se ve alterado por los años bisiestos (como ocurrió en 2024).