La explicación del geólogo Víctor Ramos en Canal 26. Foto: Captura

Una inusual e inquietante fenómeno se está presentando en la localidad de Gastre, en la provincia de Chubut, donde el suelo comenzó a agrietarse y empezó a humear, despertando la intriga y preocupación de los vecinos y expertos.

El fenómeno ha sido objeto de estudio por el geólogo Víctor Ramos, quien en entrevista con Canal 26 expuso su análisis sobre la situación. “Cuando me enteré que se estaba fracturando el suelo realmente me preocupé”, manifestó el especialista. Esta zona ha sido históricamente significativa en estudios geológicos, dado que en su momento se consideró como posible sitio para el almacenamiento de desechos nucleares.

El geólogo Víctor Ramos habló con Canal 26 sobre la situación en Chubut.

Ramos destacó que no existe riesgo volcánico en la zona, desestimando la posibilidad de que las grietas sean consecuencia de una actividad volcánica. “Los volcanes más cercanos están a 25 kilómetros de distancia, y son volcanes antiguos que hace varios millones de años dejaron de actuar”, afirmó, brindando tranquilidad a la población.

Sin embargo, el geólogo señaló que la situación podría estar relacionada con el agrietamiento del suelo debido a sequías extremas, intensificadas por el cambio climático. “Lo que estamos observando en Gastre es las evidencias o las consecuencias de un periodo de sequía muy, muy extremo que produce el agrietamiento”, explicó. Esta sequía puede llevar a la combustión de materiales orgánicos presentes en el suelo, generando el fenómeno del humo.

Durante la entrevista con Canal 26, Ramos subrayó la importancia de tomar medidas preventivas. Además, sostuvo que echar agua sobre el fuego no es recomendable, ya que podría retroalimentar la combustión. La solución más efectiva sería cubrir las grietas con tierra para limitar el contacto con el oxígeno y así detener la propagación del fuego. “Tapando con tierra se evita la continua oxigenación y el aumento de la actividad del fuego dentro del suelo”, recomendó.

Alarmante fenómeno en Chubut. Foto: Captura

Los efectos del cambio climático están comenzando a manifestarse en regiones como Chubut, provocando fenómenos naturales que requieren una atención seria y estudios adicionales. Es crucial que las autoridades y los científicos trabajen en conjunto para mitigar estos riesgos y proteger el medio ambiente.

Monitoreo y prevención: los próximos pasos

Hasta el momento no se reportaron daños a viviendas ni personas afectadas. Sin embargo, autoridades y expertos coinciden en la necesidad de realizar estudios técnicos específicos, delimitar el área comprometida y establecer medidas preventivas para evitar la propagación del fuego subterráneo.

Mientras tanto, el “suelo que humea” en Chubut sigue generando inquietud y expone una problemática ambiental silenciosa que ocurre fuera de la vista, pero con consecuencias potencialmente graves si no se controla a tiempo.