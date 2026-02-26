Calendario de marzo. Foto: Freepik

El próximo 5 de marzo será jornada no laborable en una localidad de la provincia de Buenos Aires. El motivo es por celebraciones fundacionales o patronales que le brindarán un día extra de descanso a un grupo de trabajadores.

La ciudad concretamente es Bragado, cabecera del partido homónimo, y estableció este día no laborable en conmemoración a su aniversario fundacional. Como todos los años, la fecha se considera no laborable para los que trabajan en administración pública local.

Además, los colegios y dependencias municipales también suelen suspender sus actividades. Respecto al sector privado, adherirse es opcional y está bajo la decisión del empleador.

Bragado, pueblo. Foto: bragado.gov.ar

Estos días no laborables tienen el objetivo de reconocer la historia de cada ciudad. En varios casos, el día se acompaña con actos, misas, desfiles o fiestas regionales. Si bien no es como un feriado nacional, para quienes viven allí es una fecha con sentido local y de descanso.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable

Un punto importante que distingue a ambas fechas es el pago. En caso de ser feriado, se debe abonar el doble de la jornada si el empleado trabaja, mientras que cuando es día no laborable no hay obligación de un pago distinto.

Feriados 2026: fechas inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables