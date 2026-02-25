No es un feriado:

Calendario; feriados; 2026. Foto: Unsplash.

Marzo tiene una buena noticia en Argentina, ya que llegará un fin de semana extra largo. Sin embargo, hay una aclaración fundamental que tiene que ver con un día no laborable con fines turísticos, algo que muchas veces se confunde con un feriado pero no lo es.

Este descanso extendido ocurrirá entre el sábado 21 y martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, un dato importante aparece durante el lunes 23.

Calendario; feriados. Foto: Pexels.

Las autoridades confirmaron que el martes 24 será feriado nacional, pero no ocurrirá lo mismo con el lunes 23. Esta jornada está marcada como día no laborable, por lo que algunos deberán trabajar.

En este caso, el sector público no trabajará, por ende no habrá dependencias estatales en funcionamiento, así como tampoco actividades en colegios y bancos. Con el resto del ámbito privado, quedará atado a la decisión de cada empleador si se trabaja o no.

El 24 de marzo es una fecha que se estableció para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, que se desarrolló entre 1976 y 1983.

24 de marzo, Día de la Memoria, dictadura, Foto: Reuters

La diferencia entre un feriado y un día no laborable

Un punto importante que distingue a ambas fechas es el pago. En caso de ser feriado, se debe abonar el doble de la jornada si el empleado trabaja, mientras que cuando es día no laborable no hay obligación de un pago distinto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026