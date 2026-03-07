Llega a Canal 26 una nueva temporada de “La Mirada”, con Roberto y Javier García
A partir de este domingo 8 de marzo a las 21, el clásico programa de entrevistas y análisis político y económico vuelve a la pantalla de Canal 26.
Entender lo que pasa es más importante que nunca, es por eso que vuelve “La Mirada”, con Roberto y Javier García. Desde este domingo 8 de marzo a las 21, el clásico programa de entrevistas y análisis político y económico hará su regreso a la pantalla de Canal 26.
Política, economía y actualidad serán tratados con profundidad y un análisis de primera mano.
