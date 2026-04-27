Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero que obtuvo el 2° puesto en la categoría Freestyle en la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza. Foto: Instagram / ezequielortigozaok.

La gastronomía argentina suma un nuevo hito internacional. Esta vez, no se trata del asado ni de los alfajores, sino de uno de los íconos indiscutidos de la cultura porteña: la pizza. En la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza, celebrado en Parma (Italia), Argentina volvió a destacarse entre más de 700 competidores de 51 países, consolidándose como una de las grandes potencias del rubro pizzero.

El gran protagonista fue Ezequiel Ortigoza, quien obtuvo el segundo puesto en la categoría Freestyle, una de las más impactantes y exigentes del certamen. Esta disciplina evalúa no solo el resultado final, sino también la destreza, la creatividad y el espectáculo en la manipulación de la masa.

Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero que obtuvo el 2° puesto en la categoría Freestyle en la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza. Foto: Instagram / ezequielortigozaok.

Su presentación sorprendió al jurado italiano: incluyó técnicas con fuego y un cierre memorable en el que hizo girar una masa de más de seis kilos y un metro y medio de diámetro sobre su cabeza. Con este resultado, logró ingresar al Hall de la Fama del campeonato, tras repetir por segundo año consecutivo el mismo puesto.

Pero el logro no es aislado. La evolución de Ortigoza en el certamen marca una tendencia sostenida:

2024: segundo puesto en Pizza Napolitana STG.

2025: segundo puesto en Freestyle.

2026: segundo puesto en Freestyle y Top 10 en Pizza Clásica.

Detrás de estos resultados se encuentra el trabajo de la APYCE, entidad que impulsa la capacitación profesional y representa al país en competencias internacionales.

Ezequiel Ortigoza y su socio, Damián Marmol, se especializan en la pizza napolitana contemporánea en "Furere", una pizzería ubicada en Microcentro. Foto: Instagram / ezequielortigozaok.

Dónde probar la pizza que compite con las mejores del mundo

Para quienes quieran experimentar este nivel sin salir del país, Ortigoza es uno de los responsables de Furore, una pizzería ubicada en pleno Microcentro porteño. Allí, junto a su socio Damián Marmol, ofrece una propuesta de pizza napolitana contemporánea que respeta las raíces italianas, pero incorpora el sello distintivo argentino.

El éxito del proyecto ya anticipa una expansión: próximamente abrirán un nuevo local en el barrio de Palermo, en la calle Honduras al 4000.

Más talento argentino en el ranking mundial

El desempeño nacional no se limitó al freestyle. Luciano Grigolato logró ubicarse en el noveno puesto en la categoría de Pizza Clásica, enfrentándose a 354 participantes de todo el mundo.

Este resultado lo posiciona como el mejor argentino en una de las especialidades más tradicionales del certamen, confirmando que el nivel local no solo se destaca en el espectáculo, sino también en la técnica y el sabor.

Con estos logros, Argentina reafirma su lugar en la élite mundial de la pizza. La combinación de tradición, innovación y formación profesional permite que el país compita de igual a igual con las grandes capitales gastronómicas.