Viajar a Rosario en tren desde Buenos Aires:

Trenes Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar de Buenos Aires a Rosario en tren volvió a posicionarse como una de las alternativas más elegidas en 2026. Con tarifas accesibles, un cronograma actualizado y descuentos clave para jubilados y compras online, el servicio de larga distancia de Trenes Argentinos ofrece una opción cómoda, económica y cada vez más previsible. A continuación, te contamos qué cambió en el servicio, cuáles son los nuevos horarios, cuánto cuesta el pasaje y cómo aprovechar los beneficios vigentes.

Cronograma actualizado: ¿cuáles son los nuevos horarios del tren Retiro - Rosario?

Desde abril de 2026, el tren de larga distancia que une Retiro (Línea Mitre) con Rosario Norte cuenta con un nuevo esquema horario diario, luego de finalizarse obras de señalización que impactaban el ingreso a la terminal porteña.

Tren N.° 277 (Buenos Aires → Rosario): Sale todos los días desde Retiro a las 19:55 y llega a Rosario Norte a las 03:29 del día siguiente.

Tren N.° 278 (Rosario → Buenos Aires): Parte diariamente desde Rosario Norte a las 04:48 y arriba a Retiro a las 12:22.

El tiempo total de viaje ronda las 7 horas y 34 minutos, con paradas intermedias en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, entre otras estaciones.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Cómo comprar pasajes para el tren de larga distancia de forma online

Comprar pasajes para el tren Buenos Aires – Rosario es sencillo y se puede hacer 100 % online a través del sitio oficial de SOFSE (Trenes Argentinos).

Paso a paso para comprar por Internet:

Ingresar a webventas.sofse.gob.ar. Crear un usuario (opcional, pero recomendado). Seleccionar origen, destino, fecha y cantidad de pasajeros. Elegir categoría (Primera o Pullman). Completar los datos personales. Pagar con tarjeta de débito o crédito.

Dato clave: quienes compran de forma online obtienen un 10 % de descuento automático sobre el valor del pasaje.

Además, es obligatorio confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de la salida, trámite que también se hace por la web oficial.

Opciones low cost para viajar en tren. Foto Trenes Argentinos

Tarifas 2026: ¿cuánto sale viajar de Buenos Aires a Rosario en tren?

Durante 2026, Trenes Argentinos mantiene tarifas competitivas frente a micros y autos particulares, lo que explica el fuerte crecimiento de la demanda.

Precios vigentes aproximados:

Primera clase: $13.000

Pullman: $16.800

Estos valores corresponden al tramo completo Retiro – Rosario Norte y pueden reducirse si se aplica el descuento por compra online.

En comparación, el tren sigue siendo una de las opciones más económicas para recorrer los más de 300 kilómetros que separan ambas ciudades.

Descuentos exclusivos: beneficios para jubilados y compras a través de la web

Uno de los mayores atractivos del servicio ferroviario son sus descuentos acumulables.

Jubilados y pensionados ANSES: Acceden a un 40 % de descuento en todas las categorías del servicio de larga distancia, comprando tanto online como en boleterías.

Compra online: Descuento adicional del 10 % para cualquier pasajero que adquiera el pasaje por la web oficial.

Otros beneficios:Menores de 12 años pagan tarifa reducida y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajan sin cargo.

Tip ahorro: un jubilado que compra online puede viajar de Buenos Aires a Rosario pagando menos de $8.000 en Primera clase, uno de los precios más bajos del transporte interurbano en Argentina en 2026.

¿Conviene viajar a Rosario en tren en 2026?

Con horarios estables, tarifas congeladas y descuentos significativos, sí, conviene. El tren ofrece una experiencia tranquila, con coche comedor, asientos amplios y la posibilidad de evitar peajes, combustible y estrés rutero. Si buscás una opción económica y sustentable para viajar entre Buenos Aires y Rosario, el tren vuelve a ser protagonista.