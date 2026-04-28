Mendoza avanza con un nuevo puente sobre el Río Mendoza que reactivará la Ruta Provincial 31 Foto: prensa.mendoza.gob.ar

La Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza puso en marcha la construcción de un nuevo puente sobre el Río Mendoza, en la Ruta Provincial 31, con el objetivo de restablecer una conexión clave para el transporte agrícola en el este de la provincia. La obra busca reactivar un corredor productivo estratégico que permanecía interrumpido desde hace más de dos décadas.

Reconstrucción clave sobre el Río Mendoza para la producción agrícola

El proyecto se desarrolla a unos 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán, en un punto donde confluyen los departamentos de San Martín, Lavalle y Maipú. Allí existía un puente que comenzó a demolerse en 2001 para ser reemplazado por una nueva estructura, pero la crisis económica de ese año dejó el proyecto inconcluso.

El proyecto se desarrolla a unos 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán, donde confluyen los departamentos de San Martín, Lavalle y Maipú. Foto: prensa.mendoza.gob.ar

Desde entonces, el tránsito de cargas pesadas quedó restringido, afectando de manera directa a la producción agrícola regional. Los camiones debían utilizar desvíos más extensos, como el Acceso Este, lo que incrementaba los costos logísticos y los tiempos de traslado.

Cómo será el nuevo puente y las obras complementarias en la Ruta Provincial 31

La obra contempla la construcción de un nuevo puente que reemplazará completamente el tramo dañado de la antigua estructura, sin limitaciones de carga. Además, se ejecutará un tramo adicional de aproximadamente un kilómetro de pavimento hacia el este, en un sector que actualmente es de ripio.

La obra contempla la construcción de un nuevo puente que reemplazará el tramo dañado de la antigua estructura. Foto: prensa.mendoza.gob.ar

El titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, explicó que el nuevo nexo permitirá mejorar la interacción vial de la producción agrícola (especialmente de chacra, frutales y vitivinícola) a través de la RP 31, conectando el carril Las Margaritas (RP 33) con el carril Chimbas (RP 41).

También, detalló que se trabaja en el alteo del terreno, la recarga de áridos y la construcción de una base que culminará con una carpeta asfáltica de seis centímetros, garantizando la continuidad del trazado hacia el este.

Impacto en la logística: hasta 500 camiones diarios y miles de trabajadores

La nueva infraestructura tendrá un impacto directo en la logística del este mendocino, una región donde operan importantes establecimientos agrícolas y vitivinícolas. Durante la temporada alta, por las rutas provinciales 31 y 33 circulan hasta 500 camiones diarios vinculados a la actividad productiva, además de unos 5.000 trabajadores que se trasladan hacia los distintos establecimientos.

Por las rutas provinciales 31 y 33 circulan hasta 500 camiones diarios vinculados a la actividad productiva. Foto: prensa.mendoza.gob.ar

Según datos oficiales, el nuevo puente tendrá aproximadamente el doble del tamaño del anterior, lo que permitirá el paso de todo tipo de transporte de cargas. De esta manera, se espera mejorar de forma significativa la conectividad entre los principales polos productivos de la región y reducir los costos logísticos que durante años afectaron a la actividad.

Con esta intervención, Mendoza avanza en la recuperación de una vía estratégica que no solo optimiza el transporte, sino que también fortalece el desarrollo económico regional.