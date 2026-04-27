El subte y los colectivos vuelven a aumentar en mayo. Foto: NA

Viajar en el AMBA será más caro desde mayo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un aumento del 5,4% en colectivo bajo gestión porteña, subte y peajes, mientras que la Provincia de Buenos Aires aplicará una suba similar en sus líneas de colectivos a partir del 4 de mayo.

En CABA, el ajuste se explica por la actualización mensual que combina la inflación de marzo según el INDEC más un 2% adicional. Con ese esquema, el boleto mínimo de colectivo pasará a $753,74, y el pasaje de subte se elevará a $1.490 con SUBE registrada.

Cuándo empieza a regir el aumento de transporte público

El impacto se sentirá desde el viernes 1° de mayo en las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño. Para los usuarios con SUBE registrada, los valores quedarán escalonados según distancia recorrida.

El ajuste se explica por la actualización mensual que combina la inflación de marzo según el INDEC más un 2% adicional. Foto: X @CiudadDeBondis

En los trayectos cortos, de hasta 3 kilómetros, el boleto sube de $715,24 a $753,74. Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, a tarifa será de $837,52; de 6 a 12 km, $902,04; y en viajes de 12 a 27 km, $966,61.

Desde la administración porteña señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario y sostener el esquema de subsidios. Según indicaron, con los nuevos valores la tarifa cubre alrededor del 70% del costo del servicio.

El subte también tendrá un incremento del 5,4%. El boleto subirá de $1414 a $1490, mientras que quienes no tengan la SUBE registrada pagarán $2369,10 por viaje.

El ajuste no se limita al transporte público. A partir del 1° de mayo, los peajes de las autopistas porteñas también aumentarán en el mismo porcentaje, con valores diferenciados por tipo de vehículo y franja horaria.

Para los usuarios con SUBE registrada, los valores quedarán escalonados según distancia recorrida. Foto: Instagram @metropol_ar

En el caso de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, por ejemplo, los autos de hasta dos ejes pagarán $4319,63, cifra que trepa a $6121,62 en hora pico. En la Illia, el valor base será de $1799,66 para vehículos livianos.

Aumento confirmado en los colectivos de la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, el aumento se aplicará desde el lunes 4 de mayo y alcanzará a las líneas numeradas del 200 en adelante, tanto urbanas como interurbanas. La suba también será del 5,4% y rige para usuarios con SUBE registrada.

Con el nuevo cuadro tarifario bonaerense, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a $918,35. Los viajes de 3 a 6 km costarán $1023,04, los de 6 a 12 km $1101,85, y los recorridos más largos superarán los $1180.