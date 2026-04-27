Cómo estarán los servicios el 1°de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

El próximo viernes 1° de mayo, Argentina celebra el Día Internacional del Trabajador, una fecha que figura en el calendario oficial como feriado nacional inamovible. Más allá de su valor histórico y simbólico, la jornada impacta de lleno en la vida cotidiana: cambia la frecuencia del transporte, se suspenden trámites administrativos y varios servicios operan con esquemas especiales.

Para quienes planean viajar, trabajar o simplemente organizar el día, conocer cómo funcionará cada servicio resulta clave para evitar contratiempos.

Transporte público: frecuencias como un domingo

Durante el feriado del 1° de mayo, el transporte público funcionará con cronogramas reducidos, similares a los de un domingo o feriado. Esto aplica tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en las principales ciudades del país.

Qué pasa con los colectivos Foto: NA

Colectivos: circularán con frecuencias reducidas. El servicio estará garantizado, pero los intervalos entre unidades serán más largos de lo habitual, especialmente fuera de los horarios pico.

Trenes: las líneas operadas por Trenes Argentinos (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur) seguirán horarios de feriado, con menos formaciones por hora.

Subtes y Premetro: en la Ciudad de Buenos Aires, comenzarán a funcionar aproximadamente desde las 8 de la mañana, con últimas salidas entre las 21.30 y 22.30, según la línea.

Recomendación: prever más tiempo de viaje y consultar los horarios específicos antes de salir.

Bancos: sin atención al público

El 1° de mayo es también feriado bancario, por lo que todas las sucursales permanecerán cerradas en todo el país.

Sin embargo, los usuarios podrán operar a través de:

Home banking y aplicaciones móviles

Cajeros automáticos

Pagos con tarjetas de débito y crédito

Extracciones de efectivo en comercios habilitados

Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

Las operaciones presenciales se retomarán el lunes siguiente, salvo disposiciones particulares de cada entidad.

Salud: guardias y emergencias activas

El sistema de salud pública funcionará con guardias mínimas:

Hospitales: atención exclusiva de emergencias

SAME y servicios de urgencias: operativos

Centros de salud y consultorios externos: cerrados

Los turnos programados para el 1° de mayo serán reprogramados automáticamente para los días posteriores.

Administración pública y educación

Durante el feriado:

Escuelas, colegios y universidades no dictarán clases

Oficinas estatales nacionales, provinciales y municipales permanecerán cerradas

Los registros civiles solo operarán con guardias limitadas para casos específicos (como defunciones)

La actividad se retomará según el calendario habitual tras el feriado.

Comercio y supermercados: horarios variables

El funcionamiento del comercio dependerá de cada zona y empresa:

Grandes cadenas de supermercados: en su mayoría permanecerán cerradas o abrirán con horarios reducidos

Comercios de cercanía: algunos abrirán medio día, otros no lo harán

Desde las asociaciones comerciales recomiendan verificar previamente los horarios por redes sociales o canales oficiales.

Recolección de residuos y estacionamiento

Recolección de basura: puede presentar modificaciones. En varias jurisdicciones se mantendrán solo los turnos nocturnos.

Estacionamiento en CABA: se aplican las normas de feriado. Estará permitido estacionar en avenidas donde habitualmente está prohibido de lunes a viernes entre 7 y 21, salvo señalización contraria.

Continúa prohibido estacionar en ciclovías y carriles exclusivos de Metrobús.

Un feriado para organizarse mejor

El feriado del 1° de mayo representa una pausa para la mayoría de los trabajadores, pero también requiere planificación. La clave está en anticiparse, consultar horarios oficiales y adaptar las actividades al ritmo de una jornada con menos servicios funcionando.