Ganga Home. Foto: Instagram @ganga.home

Lo que comenzó como un proyecto digital durante la pandemia, con base logística en Garín y fuerte presencia en redes sociales, ahora se encuentra en su mejor momento, con un local en uno de los shoppings más importantes de la Argentina.

Se trata de Ganga Home, la firma fundada por Araceli Arriola y Jonatan Feit que busca busca democratizar la decoración, combinando lujo, accesibilidad y promociones atractivas para el público argentino.

Ganga Home. Foto: Instagram @ganga.home

Qué es Ganga Home: de un éxito digital en pandemia a una megatienda física

Arriola y Feit lanzaron la firma en 2020 con el objetivo de demostrar que el diseño no tiene por qué ser inaccesible. Años más tarde, la empresa llegó a emplear a más de 200 personas de manera directa y proyecta abrir su propia planta industrial en Argentina para aumentar la producción local y generar más empleo.

La filosofía de la marca es acompañar a sus clientes, ofreciendo productos que pueden utilizarse desde la primera mudanza hasta la renovación del hogar propio.

Su tienda online refleja la propuesta de Ganga Home: acercar el diseño al público masivo. Por ejemplo, un set de seis vasos Cónicos Grey cuesta $41.414, mientras que ofrecen productos de baño desde $3.990, o también está la sección “los más virales”, con precios que empiezan en $6.990.

Además, tienen 3 y 6 cuotas sin interés sin necesidad de un mínimo de compra. En tanto, en montos superiores a $180.000 existe la opción de 9 pagos, o de 12 cuotas en compras mayores a los $250.000.

Productos de Ganga Home (bazar). Foto: Ganga Home.

¿Dónde se encuentra el megabazar de decoración que revoluciona CABA?

Además de su página web, los compradores pueden acercarse al nuevo su local en el Dot Baires Shopping, el cual está abierto todos los días de 10 a 22hs.

El nuevo local ocupa 2.000 m² y requirió una inversión de U$S 2,5 millones, reflejando la ambición de la marca por consolidarse como referente del sector. Su propuesta combina 80% productos importados y 20% de producción nacional, destacando las sábanas como producto estrella en ventas.

La clave del proyecto es derribar la barrera entre diseño y precio, ofreciendo productos de calidad internacional a valores adaptados al mercado local. Su desembarco en el DOT Baires, uno de los shoppings más importantes del Grupo IRSA, refuerza la visibilidad y ambición del proyecto.

Más allá de esta apertura, Ganga Home proyecta expandir la producción local y construir una planta propia en los próximos tres años, consolidando su apuesta por la innovación y la industria argentina.