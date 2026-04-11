Tren Sarmiento Foto: Wikipedia

El Tren Sarmiento volverá a funcionar con servicio reducido durante el fin de semana, una situación que ya se transformó en una constante para miles de pasajeros que utilizan a diario este ramal clave del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las modificaciones impactarán principalmente en el tramo Once–Moreno, con interrupciones parciales que comenzarán el sábado por la noche y se extenderán hasta la mañana del domingo.

La medida fue confirmada de manera oficial y responde a nuevas obras de infraestructura ferroviaria, lo que obligará a recortar recorridos y modificar los horarios habituales. Como ocurre en cada fin de semana con trabajos programados, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y evaluar alternativas de transporte.

¿Desde cuándo hay servicio limitado en el Tren Sarmiento?

Las restricciones comenzarán el sábado por la noche y continuarán hasta la mañana del domingo, afectando especialmente el sector comprendido entre las estaciones Once y Liniers. Durante ese lapso, los trenes no circularán con normalidad y varios servicios finalizarán su recorrido antes de llegar a cabecera.

Cómo funcionará el servicio el sábado por la noche

El sábado, el último tren que saldrá desde Moreno con destino a Once lo hará antes de las 22 horas. Habrá un servicio posterior, pero terminará en Liniers, sin llegar al centro porteño. En sentido contrario, el último tren que partirá desde Once hacia el oeste lo hará cerca de la medianoche, tras lo cual quedará suspendida la circulación completa en ese tramo.

Como alternativa, habrá un único servicio nocturno que unirá Liniers con Moreno durante la madrugada, destinado principalmente a garantizar una mínima conectividad para los usuarios que regresan de sus trabajos.

Qué pasa el domingo por la mañana

El domingo, la normalización total del servicio no será inmediata. Durante las primeras horas del día, los trenes circularán de manera parcial y varios recorridos volverán a finalizar en Liniers.

El primer tren que realizará el recorrido completo Moreno–Once saldrá recién entrada la mañana, mientras que los servicios anteriores quedarán limitados. Algo similar ocurrirá en sentido inverso: los trenes que salgan temprano desde Once no llegarán a Moreno hasta que finalicen los trabajos.

La estación Morón de la línea Sarmiento. Foto: Argentina.gob.ar

Por qué vuelve a reducirse el servicio

La nueva restricción responde al avance de obras clave en la infraestructura ferroviaria, consideradas necesarias para mejorar la seguridad y la operatividad del ramal. Entre las tareas más importantes se encuentran la renovación de aparatos de vía en la zona de Caballito, piezas fundamentales para el cruce y el enlace entre vías principales y auxiliares.

Además, continúan los trabajos vinculados a la construcción de pasos bajo nivel en sectores estratégicos como Caballito y Villa Luro. Estas intervenciones requieren el reemplazo de enlaces ferroviarios y la instalación de nuevas estructuras, lo que obliga a interrumpir el servicio de forma preventiva.

Una situación que se repite y genera malestar

Este nuevo fin de semana con servicio limitado se suma a una larga serie de interrupciones registradas en los últimos meses. En poco tiempo, el Tren Sarmiento acumuló múltiples recortes, cancelaciones nocturnas y fuertes reducciones de frecuencia, lo que provocó demoras y cambios constantes para los pasajeros.

En algunos horarios, la espera entre formaciones llegó a triplicarse, pasando de una frecuencia habitual a intervalos de hasta 40 minutos, algo que impacta directamente en trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes del ramal.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante este escenario, se aconseja:

Consultar el estado del servicio antes de salir.

Tener en cuenta horarios alternativos.

Evaluar medios de transporte complementarios.

Salir con mayor antelación, sobre todo en horarios sensibles.

El Tren Sarmiento es una de las líneas más utilizadas del país, y cualquier modificación en su funcionamiento tiene un impacto masivo. Por eso, estar informado con anticipación es clave para evitar complicaciones durante el fin de semana.