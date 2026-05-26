Jujuy anunció la restitución del Niño del Chani. Foto: X

El denominado “Niño del Chañi”, también conocido por algunas comunidades como “el ancestro del Chañi”, será restituido a Jujuy después de más de un siglo en Buenos Aires.

El retorno se concretará los días 27 y 28 de mayo de 2026 y representa mucho más que la devolución de un hallazgo arqueológico.

Se trata de un acto de reparación histórica y espiritual que busca restablecer el vínculo entre el ancestro, la montaña y el territorio andino.

Jujuy anunció la restitución del Niño del Chani. Foto: X

La restitución fue impulsada especialmente por la Comunidad Aborigen El Angosto de El Moreno, en Tumbaya.

Qué representa para las comunidades andinas

El ancestro fue encontrado en 1905 a casi 5900 metros de altura en el Nevado de Chañi, una de las cumbres sagradas más importantes de la cosmovisión andina. Desde entonces permaneció bajo resguardo del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti junto a textiles, sandalias, bolsas tejidas y objetos ceremoniales asociados al ritual de capacocha.

Según los estudios arqueológicos, se trataba de un niño de aproximadamente cinco años que habría participado de una ceremonia ritual incaica de ofrenda a los Apus. En la tradición andina, los Apus son montañas sagradas consideradas protectoras de las comunidades y símbolos de conexión espiritual con la naturaleza.

Jujuy anunció la restitución del Niño del Chani. Foto: X

La capacocha era una práctica ceremonial desarrollada durante el Imperio Inca y estaba vinculada a rituales religiosos de enorme relevancia política y espiritual. Los niños seleccionados eran considerados portadores de pureza y destinados a ceremonias de alto valor simbólico.

El cuerpo estaba conservado por el frío extremo de la montaña y fue encontrado junto a un ajuar ceremonial: textiles, sandalias, hojas de coca y objetos rituales.

Esto marca un hecho histórico: sería la primera restitución de restos humanos arqueológicos a comunidades originarias en la historia de Jujuy.

Jujuy anunció la restitución del Niño del Chani. Foto: X

Cómo serán las ceremonias de restitución del ancestro del Chañi

El miércoles 27 de mayo se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto formal de entrega y firma del acta de restitución en el museo donde permaneció durante 119 años. La ceremonia incluirá además una despedida espiritual encabezada por representantes comunitarios.

Un día después, ya en territorio jujeño, se realizará una ceremonia comunitaria y protocolar en la Plaza Toribio Flores de El Moreno.

Allí participarán comunidades indígenas, autoridades provinciales y referentes culturales que acompañarán el retorno simbólico del ancestro a su tierra.