La Línea Roca iniciará una de las obras ferroviarias más importantes de las últimas décadas. Foto: NA.

La Línea Roca iniciará una de las obras ferroviarias más importantes de las últimas décadas con la renovación integral de las vías entre el paso bajo nivel de la calle Brandsen, en la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Temperley. El proyecto, impulsado por Trenes Argentinos, busca modernizar un corredor cuya infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad y presenta actualmente limitaciones operativas por el desgaste acumulado.

Renovación histórica en la Línea Roca: qué obras se harán entre Constitución y Temperley

Los trabajos abarcarán el tramo entre Constitución y Temperley e incluirán intervenciones sobre las cuatro vías del corredor, puentes, pasos a nivel y estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Además, se prevé la modernización de cruces vehiculares y peatonales, la instalación de nueva infraestructura ferroviaria y mejoras de accesibilidad para los pasajeros.

El proyecto busca modernizar un corredor cuya infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad. Foto: NA

Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de dos puentes metálicos por nuevas estructuras de hormigón armado, además de la incorporación de rieles largos soldados, durmientes de hormigón pretensado y nuevas fijaciones elásticas. También se renovarán aparatos de vía y sistemas de señalamiento para mejorar la seguridad operacional y optimizar la frecuencia de circulación.

Trenes Argentinos desmintió cortes totales durante dos años en la Línea Roca

En los últimos días circularon versiones que advertían que el servicio ferroviario dejaría de funcionar durante los fines de semana por un período de dos años. Sin embargo, desde Trenes Argentinos desmintieron esa posibilidad y aseguraron que las tareas fueron planificadas para ejecutarse sin afectar de manera significativa la circulación habitual de las formaciones.

Trenes Argentinos aseguró que las tareas fueron planificadas para ejecutarse sin afectar la circulación habitual. Foto: NA

“Es incorrecta la información de que el servicio se vaya a interrumpir por dos años”, indicaron voceros del organismo en declaraciones a diario ‘Clarín’. En la misma línea, desde Trenes Argentinos Operaciones remarcaron que “actualmente no existe ninguna afectación en el servicio por estas obras. Ni lo habrá ni a corto ni mediano plazo”.

Cómo será el esquema de obras para evitar interrupciones en el servicio de la línea Roca

Según explicaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, la obra fue diseñada para minimizar el impacto sobre los usuarios. El esquema de ejecución contempla intervenciones nocturnas de aproximadamente seis horas, coordinadas junto con la operadora ferroviaria una vez que comiencen las tareas.

El esquema de ejecución de las renovaciones contempla intervenciones nocturnas de aproximadamente seis horas. Foto: X @infotrenroca

Para aquellas obras que requieran más tiempo de trabajo, se estima que podrían realizarse cortes parciales durante algunos fines de semana, aunque aclararon que esas definiciones se tomarán de manera progresiva y en función del avance de los trabajos.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que la renovación se realizará por etapas. “No se espera intervenir todas las vías a la vez. Se trabajará de manera escalonada”, señalaron desde el área de prensa de la empresa estatal. De esta manera, el objetivo será mantener el funcionamiento habitual del servicio mientras avanza la modernización de la infraestructura.

Por qué la Línea Roca necesita una renovación integral después de 40 años

Desde Trenes Argentinos explicaron que la intervención responde al fuerte deterioro que presenta el tendido ferroviario actual, cuya última renovación integral fue realizada antes de 1985, durante la electrificación de los ramales a Glew y Ezeiza. Desde entonces, el incremento sostenido de la demanda y el desgaste natural de la infraestructura obligaron a implementar restricciones de velocidad y trabajos de mantenimiento preventivo para sostener la operación diaria.

Trenes Argentinos explicó que la intervención responde al fuerte deterioro que presenta el tendido ferroviario actual. Foto: X @infotrenroca

Las estaciones Gerli, Lanús y Remedios de Escalada también serán intervenidas con mejoras de accesibilidad, incluyendo nuevas escaleras, ascensores y adecuaciones en los accesos para facilitar la circulación de pasajeros. Con esta obra, el objetivo oficial será recuperar las condiciones de seguridad, reducir los tiempos de viaje y modernizar uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.