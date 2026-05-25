Construyen una megaautopista que rodeará toda la ciudad. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Gobierno de Córdoba habilitó el primer tramo de la futura Circunvalación de Río Cuarto, una obra estratégica que apunta a optimizar el tránsito, reforzar la seguridad vial y mejorar la conectividad regional en el sur de la provincia. El proyecto contempla una autopista de aproximadamente 42 kilómetros de extensión y una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, más de 15.000 vehículos por día utilizarán esta vía, entre ellos una importante cantidad de camiones.

Cómo será la nueva Circunvalación de Río Cuarto

La obra está integrada por distintos frentes que conectan rutas nacionales y accesos clave de la región. El trazado involucra sectores de la Ruta Nacional A-005 y la Ruta Nacional 8, además de conexiones con otras arterias estratégicas como la Autovía Bustos, la ruta 36 y la Circunvalación Este.

En esta etapa, quedó inaugurado el tramo que une la intersección entre la A-005 y la ruta 8 hasta calle Mónica, vinculado a la autovía Río Cuarto–Holmberg.

Cómo será la nueva Circunvalación de Río Cuarto. Foto: Freepik.

Desde el Gobierno provincial explicaron que esta habilitación permitirá una circulación más fluida para quienes ingresan y egresan de la autovía, además de mejorar el tránsito en uno de los sectores más transitados de la zona.

Autoridades de Vialidad destacaron que la obra tendrá un fuerte impacto sobre el transporte de cargas y el movimiento vehicular diario, especialmente por el alto flujo de camiones que circulan actualmente por estos corredores.

Avanzan otras obras viales clave en Córdoba

En paralelo, la Provincia continúa ejecutando trabajos sobre la Ruta 36, con el objetivo de mejorar la conexión entre la Autovía Córdoba–Río Cuarto y distintos sectores del sur de la capital provincial.

Avanzan otras obras viales clave en Córdoba. Foto: Unsplash.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas. Según datos oficiales, la obra presenta un avance cercano al 35% y demandará una inversión superior a los 48 mil millones de pesos. El proyecto contempla la elevación de la calzada principal de avenida Vélez Sarsfield para separar el tránsito pasante del tránsito urbano y mejorar la circulación general.

Las obras viales no solo buscan agilizar el tránsito regional, sino también beneficiar a miles de vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Entre los barrios alcanzados por las mejoras se encuentran:

Villa El Libertador

Coronel Olmedo

Inaudi

Las Huertitas

Comercial

Las obras viales no solo buscan agilizar el tránsito regional, sino también beneficiar a miles de vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Foto: NA

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas intervenciones permitirán mejorar la seguridad vial y reducir los problemas de circulación en uno de los accesos más transitados de Córdoba.