El hecho ocurrió en Berazategui. Foto: Captura de pantalla

Una celebración comunitaria por el aniversario de la Revolución de Mayo terminó de la peor manera con un inesperado enfrentamiento físico en Berazategui. Dos jinetes pertenecientes a las agrupaciones tradicionalistas locales iniciaron una violenta disputa en plena vía pública a puro rebencazo ante la mirada atónita de cientos de vecinos y el altercado empañó el desarrollo del Festival Folklórico y Desfile Cívico - Tradicionalista que se desplegaba de manera habitual.

La discusión verbal se transformó en una agresión física y los hombres utilizaron sus rebenques reglamentarios para propinarse severos golpes mientras permanecían montados sobre las estructuras de sus caballos. Las familias que ocupaban las veredas de la zona céntrica debieron presenciar la inesperada escena que despertó todo tipo de reacciones.

El registro audiovisual de los testigos permitió documentar el malestar generalizado que causó el exabrupto en el público presente. Una de las personas que filmó la pelea manifestó su total decepción ante el comportamiento de los participantes: “Preparar el caballo todo el año, para que un día como hoy, 25 de Mayo, hagan estas cosas... Siempre igual”, se lamentó.

Video: Cuenta de Facebook Gabii Alejandro.

Algunos integrantes de los centros gauchos linderos intentaron interponerse entre las cabalgaduras con la idea de frenar la riña callejera antes de que pasara a mayores. Las autoridades policiales locales no emitieron hasta el momento ningún informe oficial sobre los motivos reales que originaron la pelea entre ambos gauchos y las dependencias de seguridad del distrito tampoco confirmaron la existencia de personas demoradas o con heridas de consideración tras la trifulca.

El desfile oficial formaba parte de una amplia agenda cultural coordinada por el municipio de Berazategui para conmemorar el 25 de mayo. Las actividades recreativas incluían la puesta en escena de diversos espectáculos de folklore tradicional y ferias gastronómicas de características regionales. La desmedida reacción de los dos jinetes alteró de forma directa el espíritu festivo.

La viralización inmediata de los fragmentos de video en las redes sociales instaló un fuerte debate entre los usuarios digitales sobre las normas de convivencia en este tipo de celebraciones. Distintas personas combinaron los cuestionamientos por la falta de respeto hacia un evento familiar con una variada cantidad de memes humorísticos sobre el insólito duelo gauchesco. Por su parte, los organizadores comunales lamentaron que el foco de la jornada nacional quedara desplazado.