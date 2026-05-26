Cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan en el año. Foto: Freepik

Tras el feriado por el Día de la Patria, el cronograma oficial detalla que el mes de junio estará marcado por otra jornada de descanso.

El próximo feriado de junio en Argentina será el lunes 15 de junio de 2026, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Si bien la fecha original es el 17 de junio, el feriado se traslada al lunes más cercano porque es trasladable. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

Por qué es feriado el 15 de junio

El lunes 15 de junio es feriado en Argentina por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los héroes de la independencia argentina.

Aunque la fecha original de la conmemoración es el 17 de junio —día en que Güemes murió en 1821—, el feriado se traslada al lunes más cercano porque es un feriado trasladable. Por eso, en 2026 se celebrará el lunes 15 de junio, generando un fin de semana largo.

General Martín Miguel de Güemes

Güemes fue un militar y político salteño que tuvo un rol clave en la defensa del norte argentino durante las guerras por la independencia. Lideró a los llamados “Infernales”, un ejército de gauchos que frenó numerosas invasiones realistas en el norte del país.

Impacto en el turismo y la economía

La confirmación de un fin de semana largo genera un efecto directo en el turismo interno. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje y economías regionales suelen registrar picos de actividad en este tipo de escenarios.

Además, muchos empleadores y familias utilizan estas fechas para organizar descansos escalonados, lo que permite distribuir mejor las vacaciones y evitar la concentración en temporada alta.

Fines de semana largos que quedan en 2026

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

Junio : del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

Julio : Del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)

Agosto : del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

Octubre : del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

Noviembre : del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)

Calendario de feriados. Foto: Pexels.

Feriados inamovibles que quedan en 2026

25 de mayo

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio)

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables