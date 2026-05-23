Crisis del transporte en San Isidro: vuelven a funcionar cuatro líneas de colectivos. Foto: Zona Norte Hoy.

La Municipalidad de San Isidro confirmó que volverán a funcionar los recorridos correspondientes a las líneas de colectivos 707, 333, 437 y 407, luego de varias semanas sin servicio. Desde el municipio indicaron que la reactivación será gradual y que la normalización total del sistema se concretaría en los próximos días.

La medida se conoció después de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobara la propuesta impulsada por la gestión del intendente Ramón Lanús, tras la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.), encargada de operar esos ramales.

Cómo será el regreso de los colectivos en San Isidro

El proyecto había sido presentado el pasado 5 de mayo ante el Ministerio de Transporte bonaerense y fue elaborado junto a empresas del sector y sindicatos, con el objetivo de recuperar la conectividad para miles de usuarios afectados por la suspensión del servicio.

Línea de colectivo 333. Foto: Instagram @busesde_villarosa

Con el visto bueno de la Provincia, distintas compañías comenzarán a hacerse cargo de los recorridos que realizaban las líneas afectadas. Según explicaron desde el municipio, la implementación será progresiva hasta alcanzar la normalidad completa.

La iniciativa busca mantener la cobertura del transporte público en San Isidro y garantizar alternativas de movilidad para los vecinos que utilizan diariamente esos colectivos.

Además, Lanús adelantó que próximamente se publicará toda la información relacionada con horarios, recorridos y funcionamiento de las líneas a través de los canales oficiales del municipio. “Empresas más serias, con mejores unidades y mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707”, expresó el intendente en sus redes sociales, quien también reconoció las dificultades atravesadas por los usuarios durante las últimas semanas y sostuvo que el objetivo fue encontrar una solución definitiva para mejorar el servicio.

Línea de colectivo 407. Foto: Instagram @busesde_villarosa

Por qué dejaron de circular las líneas 707, 333, 437 y 407

La empresa Micro Ómnibus General San Martín atravesaba desde hacía tiempo una compleja situación económica, según había informado previamente el municipio mediante un comunicado oficial. Finalmente, la crisis financiera derivó en la suspensión de las operaciones, dejando sin servicio a miles de pasajeros que dependían diariamente de esas líneas para trasladarse dentro del distrito.