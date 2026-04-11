El Tren de la Costa dejará de funcionar por tres semanas:

Tren de la Costa Foto: Wikipedia

El Tren de la Costa, uno de los servicios ferroviarios más utilizados del norte del Gran Buenos Aires, tanto por pasajeros habituales como por turistas, suspenderá su funcionamiento durante 21 días. La interrupción total comenzará el lunes 13 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo, según confirmó oficialmente Trenes Argentinos.

La medida responde a una serie de obras hidráulicas de gran escala que se desarrollan en el partido de San Isidro y que requieren cortar completamente la energía eléctrica del tendido ferroviario por razones de seguridad operativa.

Por qué se interrumpe el servicio del Tren de la Costa

De acuerdo a la información oficial, la suspensión del servicio se debe a la construcción de un aliviador pluvial en la cuenca Alto Perú, un proyecto impulsado por el municipio de San Isidro para mejorar el drenaje del agua de lluvia y reducir el impacto de las inundaciones en distintas zonas del distrito.

Durante esta etapa de la obra, será necesario cruzar caños colectores por debajo de las vías del tren, una tarea que exige excavaciones profundas y un corte total del suministro eléctrico ferroviario para evitar riesgos tanto para los trabajadores como para los usuarios.

El punto crítico de intervención se encuentra a la altura del paso a nivel de la calle 33 Orientales, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Tren de la Costa. Foto: Todo Provincial.

Corte total y restricciones en la zona

Además del cierre del Tren de la Costa, las obras generarán restricciones temporarias en la circulación. Mientras duren los trabajos:

Se interrumpirá el paso vehicular y peatonal en el cruce de 33 Orientales.

Los desvíos estarán señalizados por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu .

La zona contará con vallados y señalización preventiva.

Desde Trenes Argentinos remarcaron que el plazo estimado de 21 días se encuentra sujeto a la evolución de la obra y a las condiciones técnicas del terreno, aunque por el momento no se prevén extensiones en el cronograma anunciado.

Qué impacto tendrá en los usuarios habituales

La interrupción afectará especialmente a los vecinos que utilizan el Tren de la Costa como medio de transporte cotidiano para desplazarse entre estaciones del corredor norte, así como a quienes lo eligen como opción recreativa para acceder a zonas costeras, paseos gastronómicos y áreas turísticas.

Durante el período de cierre no habrá servicio alternativo ferroviario, por lo que los pasajeros deberán recurrir a colectivos o transporte particular. Hasta el momento, no se anunciaron refuerzos extraordinarios en líneas de colectivos, por lo que se recomienda planificar los traslados con antelación.

BuenosAires123.com.ar Foto: Wikipedia.

Una obra clave para evitar inundaciones

Si bien el cierre genera molestias, desde el municipio de San Isidro destacaron que la obra tiene un impacto estructural positivo a largo plazo. El nuevo sistema de desagües permitirá mejorar la capacidad de evacuación del agua durante lluvias intensas, un problema recurrente que afecta a numerosos barrios del distrito.

Este tipo de trabajos forman parte de un plan hidráulico integral que busca minimizar los anegamientos y mejorar la infraestructura urbana en zonas históricamente vulnerables.

Cuándo vuelve a funcionar el Tren de la Costa

Si los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos, el servicio del Tren de la Costa volverá a funcionar con normalidad el lunes 4 de mayo. Desde la empresa ferroviaria recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales antes de retomar el servicio, ante cualquier modificación de último momento.

Mientras tanto, el cierre temporario vuelve a poner en foco la necesidad de compatibilizar obras de infraestructura urbana con el funcionamiento del transporte público, especialmente en corredores clave del área metropolitana.