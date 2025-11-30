La calle que pasa por tres barrios de CABA y no es ningún verso: la historia de Saraza

Se trata de un homenaje a un personaje clave de los tiempos de las Invasiones Inglesas y la Revolución de Mayo. Por qué hay confusión sobre cómo se escribe correctamente.

La calle Saraza Foto: Archivo

Cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires cuenta su propia historia, algunos hechos con un objetivo puntual e inspirados en los lugares más hermosos de Europa. Sorprende entonces su trazado y calles que se distinguen por su longitud o nombres.

En ese sentido, hay una que saca sonrisa a más de uno por el peculiar bautismo que recibió. Esta arteria cruza tres barrios porteños y se trata de la calle Saraza.

Calle Saraza. Foto: Google Maps

El blog especializado “Neo Lunfardo, de Roberto Ruiz define a “zaraza como un conjunto de “palabras sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad; argumentación vacua, discurso inconsistente o incomprensible. Una especie de “bla bla”.

Pero esta calle Saraza, que recorre la Comuna 7, no se llama así en homenaje al lunfardo. Atraviesa varios barrios: Flores, Parque Chacabuco y Boedo, naciendo en el Cementerio de Flores y terminando su recorrido en Avenida La Plata.

El verdadero origen de Sarasa

La denominación de Saraza no es un ningún verso, es un homenaje a una figura histórica del siglo XIX: Saturnino José Mariano Lorenzo de Sarassa (o Saraza) quien fue un militar, abogado y comerciante de destacada actuación en la Revolución de Mayo y las Invasiones Inglesas. Este hombre también fue el primer gobernador patriota de la provincia de San Juan por imposición del Primer Triunvirato.

La confusión en la ortografía del apellido viene porque en documentos oficiales aparece como Sarassa, Sarasa y Saraza, este último debió haber sido la versión simplificada y popularizada para darle el nombre a la arteria que existe desde 1904.

Saturnino Sarassa Foto: Archivo

Su longitud y el hecho de conectar vecindarios tan diversos, le otorgan la particularidad de ser un eje clave de circulación en la zona suroeste de la ciudad.

Otras calles extrañas de Buenos Aires

Unanue

Comienza en Av. General Paz, entre Torcuato Batlle y Ordoñez y Barros Pazos, y finaliza en Pasaje Araujo

En honor a José Hipólito Unanue y Pavón quien fue médico, naturalista, meteorólogo, catedrático universitario, político y precursor peruano de la independencia, siendo también ministro de Hacienda de José de San Martín

Dragones

Se origina en Av. Monroe para terminar en La Pampa al 900.

El Regimiento de Dragones de Buenos Aires fue una unidad colonial de caballería de clase veterana del Ejército de España en el virreinato del Río de la Plata. El mismo subsistió brevemente a la caída del poder colonial español en Buenos Aires luego de la Revolución de Mayo de 1810

Regimiento de Dragones a principios de siglo XIX

Camarones

Tiene su origen en la Av. Juan B. Justo y llega hasta la Av. San Martín

Es una localidad cabecera del departamento Florentino Ameghino, provincia del Chubut. El lugar fue bautizado así porque, en el pasado, su bahía tenía abundancia de una especie de este marisco

Muñecas

Nace en la Av. Warnes para terminar en la Av. Dorrego

Ildefonso Escolástico de las Muñecas fue un sacerdote católico tucumano y líder guerrillero de la guerra de independencia del Alto Perú

Calle Muñecas. Foto: Google Maps

Chorroarín

Se desprende de la Av. de los Constituyentes hasta desembocar en la Av. de los Incas.

Luis José de Chorroarín fue un sacerdote y educador argentino, destacado participante en la Revolución de Mayo y en los primeros gobiernos independientes de ese país.

Delambre