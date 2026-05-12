Los mapas de Argentina Foto: Imagen ilustrativa con IA

Hay una idea que se repite: Argentina está en Sudamérica, una verdad incompleta. Porque, si mirás la historia con lupa, aparecen escenas que parecen un guión de serie: una administración rioplatense que roza África, una bandera celeste y blanca flameando en la actual California durante días, y una presencia ininterrumpida en la Antártida que supera el siglo. Todo real. Todo documentado.

Y lo más fascinante es que no se trata de “curiosidades” sueltas: es una línea histórica que explica por qué Argentina se piensa bicontinental y por qué, en algunos momentos, su proyección llegó a contarse en tres continentes.

1) Un Virreinato “global”: cuando el Río de la Plata miraba a África

El punto de partida es colonial: el Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 para reorganizar la administración española en la región y separar jurisdicciones respecto del Virreinato del Perú. En ese tablero de potencias, España y Portugal firmaron acuerdos para fijar límites y ordenar posesiones: el Tratado de San Ildefonso (1777) y el Tratado de El Pardo (1778) incluyeron la cesión a España de islas del Golfo de Guinea como Annobón y Fernando Poo (hoy Bioko), en un contexto de comercio y proyección imperial.

De allí sale uno de los datos que más sorprende: hubo territorios africanos que, por un período, quedaron vinculados a la administración hispana con el Río de la Plata como eje logístico y político, una rareza que explica por qué algunos relatos periodísticos hablan de una Argentina “con pie” en África durante esa etapa. La evidencia académica sobre la “expedición a Guinea” muestra que la Corona española intentó ocupar y organizar esas islas tras los tratados, aunque con enormes dificultades sanitarias y políticas en el terreno.

2) La escena más increíble: la bandera argentina en California (1818)

Si lo de África parece raro, lo de Norteamérica suena directamente imposible… hasta que aparecen las fechas: del 24 al 29 de noviembre de 1818, fuerzas corsarias al mando de Hipólito Bouchard tomaron el presidio de Monterrey (Alta California, entonces bajo dominio español) e izaron la bandera argentina de forma temporal. El episodio se conoce como la Invasión argentina de Monterrey, y está registrado como una acción vinculada a las guerras de independencia, enmarcada en la lógica del corso autorizado por las Provincias Unidas.

Presidio de Monterrey

¿La clave? No fue una “anexión permanente”, sino una operación táctica: golpear intereses españoles, capturar recursos y enviar un mensaje político en el Pacífico. En otras palabras: por unos días, el símbolo patrio flameó donde hoy se sacan selfies turistas en la costa oeste de Estados Unidos.

3) La Antártida: presencia continua desde 1904 y un tratado que congeló reclamos

El tercer continente no es anecdótico: es estructural. Argentina sostiene una presencia humana y científica en la Antártida desde principios del siglo XX, con un hito central: Base Orcadas, que pasó a manos argentinas el 22 de febrero de 1904 y mantiene actividad permanente desde entonces. La Cancillería argentina destaca a Orcadas como la presencia estable humana más antigua del continente, además de enumerar desarrollos como comunicaciones y tareas científicas sostenidas.

Una hazaña que desafió al tiempo y al clima Foto: Wikipedia

Más adelante, Argentina delimitó su Sector Antártico (en términos históricos internos) entre los meridianos 25°O y 74°O al sur del paralelo 60°S, una definición que aparece también en fuentes oficiales actuales. Pero todo ese escenario quedó atravesado por una regla internacional decisiva: el Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 y vigente desde 1961, que establece el uso pacífico, la cooperación científica y —en su Artículo IV— el mantenimiento del statu quo respecto de reclamos de soberanía (sin nuevas reclamaciones ni ampliaciones mientras rige el tratado).

4) Atlántico Sur: Malvinas, soberanía discutida y una resolución clave de la ONU

La proyección territorial argentina no se explica sin el Atlántico Sur. En el relato histórico nacional, un punto fuerte es el acto de David Jewett, quien en 1820 izó la bandera argentina en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas, un hecho recordado en comunicaciones oficiales contemporáneas. Luego, la disputa se transformó en un tema internacional reconocido por Naciones Unidas: la Resolución 2065 (XX) (adoptada el 16 de diciembre de 1965) toma nota de la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido e invita a proseguir negociaciones para hallar una solución pacífica, contemplando los intereses de la población de las islas.

Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Este punto importa porque muestra que la cuestión no es solo “memoria” o “sentimiento”: es un expediente diplomático de largo aliento, con anclaje documental.

5) El mapa que creció “bajo el mar”: plataforma continental y geopolítica del siglo XXI

En tiempos más recientes, hay un capítulo menos conocido pero enorme en impacto: el trabajo de la COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental). Argentina presentó en 2009 información sobre el límite exterior de su plataforma continental y recibió recomendaciones técnicas en 2016 y 2017 por parte de la comisión correspondiente en el marco de la Convención del Derecho del Mar. El material oficial de COPLA destaca que esas recomendaciones aportan certeza sobre la extensión del margen continental más allá de las 200 millas, en una política de Estado sostenida por décadas.

Mapa bicontinental Foto: bing

Dicho simple: mientras el ojo mira el mapa “de tierra”, la Argentina también discute y delimita derechos sobre el mar y el subsuelo, donde se juegan recursos, ciencia y estrategia.

El detalle que cambia todo: por qué el mapa “bicontinental” no es un capricho

En Argentina, el mapa bicontinental no es solo una preferencia: existe una obligatoriedad legal para su uso en educación y exhibición pública a partir de la Ley 26.651 (sancionada en 2010). Y en 2023 el debate cartográfico volvió a escena con una versión que invierte la convención clásica (sur “arriba”), impulsada por el Instituto Geográfico Nacional como ejercicio de mirada geopolítica.

Porque los mapas no solo muestran: enseñan a mirar. Y la historia argentina, cuando se la sigue por rutas marítimas, tratados y bases científicas, obliga a admitirlo: la “Argentina real” es continental, oceánica y antártica a la vez.