Túneles secretos en San Telmo Foto: Turismo Buenos Aires

Hay una Buenos Aires que todos conocen: cafés, cúpulas, adoquines y postales. Y hay otra que casi nadie imagina, porque está debajo de tus pies. En pleno San Telmo, detrás de un portón sobre Defensa 755, existe un recorrido subterráneo que funciona como una máquina del tiempo: pasadizos, bóvedas de ladrillo, aljibes y restos de una ciudad que todavía estaba aprendiendo a ser ciudad.

Lo que hoy se visita como El Zanjón de Granados no es un decorado: es parte de la historia física de Buenos Aires. El complejo está situado en la que fue la séptima y última manzana hacia el sur de la ciudad fundada en 1580, un límite marcado por el paso de un arroyo que llevaba el agua desde las zonas altas hasta el Río de la Plata.

La pista clave: el agua y el arroyo que la ciudad “escondió”

Si querés entender por qué hay túneles ahí abajo, empezá por una palabra: arroyo. Por esa manzana corría un curso de agua identificado como Tercero del Sur, y con el tiempo se lo conoció popularmente como Zanjón de Granados. Ese hilo de agua fue, durante siglos, parte del paisaje urbano y también del problema: cuando llovía, el drenaje natural condicionaba la vida cotidiana.

Los trabajos para poner en valor el lugar dejaron al descubierto este tesoro Foto: Instagram @elzanjondegranados

La clave del lugar es que permite ver cómo una ciudad fue tapando sus arroyos, encauzándolos y construyendo encima. En otras palabras: no solo mirás túneles, mirás el “detrás de escena” del crecimiento urbano.

El hallazgo que cambió todo: de una casona “en ruinas” a un museo subterráneo

La historia moderna del Zanjón tiene algo de película. En la década de 1980, el propietario actual compró una casa de estilo italiano con patios y fachada del siglo XIX, con la idea de recuperarla. Pero durante las tareas de limpieza y obra ocurrió lo inesperado: el suelo cedió y apareció una estructura subterránea que llevaba más de un siglo fuera del radar.

Ese “accidente” terminó abriendo una puerta a un trabajo de excavación y preservación que hoy se traduce en un circuito visitable: túneles, cisternas, aljibes, muros antiguos y objetos que reconstruyen distintas etapas del barrio y de la ciudad.

¿Qué vas a ver en la visita? Túneles, bóvedas y capas de siglos

La experiencia es guiada y va de lo visible a lo invisible: empezás en superficie, entre patios y arquitectura de época, y de a poco bajás hacia una Buenos Aires donde el tiempo se mide por capas. Los relevamientos y excavaciones recuperaron restos de túneles que alguna vez encauzaron el zanjón, además de cisternas y aljibes, y vestigios de construcciones de diferentes momentos históricos, incluyendo tramos fechados en los siglos XVIII y XIX.

Los trabajos para poner en valor el lugar dejaron al descubierto este tesoro Foto: Instagram @elzanjondegranados

Uno de los datos que más impacta es la escala: se menciona un recorrido de alrededor de 150 metros de túneles que atraviesan la manzana y permiten leer la evolución urbana desde sus orígenes.

Y lo mejor (para quienes aman la historia con prueba material): no es solo “arquitectura”. El sitio recuperó miles de piezas y elementos de vida cotidiana. Se habla de más de 12.000 objetos hallados en distintos sectores del predio, con objetos domésticos, fragmentos de vidrio, cerámicas y otros rastros concretos de cómo se vivía, se comía y se atravesaban épocas de cambios.

Por qué este lugar fascina

Porque te obliga a mirar Buenos Aires de otra manera. Salís de ahí con una sensación rara: la de haber caminado por dos ciudades al mismo tiempo, la de arriba y la de abajo. Y en un mundo donde casi todo se consume en pantalla, esto es lo contrario: historia en modo inmersivo, con temperatura, olor a ladrillo húmedo y silencio subterráneo.

El Zanjón de Granados, en San Telmo. Foto: NA

Además, el Zanjón funciona como un recordatorio de algo muy porteño: la ciudad no “apareció” como la vemos ahora, se armó con ensayo y error, con agua que desbordaba, con obras improvisadas, con reformas y con capas superpuestas. Ese proceso acá se ve en pared y se pisa con suela.

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