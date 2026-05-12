Los secretos de las estaciones de subte Foto: Wikipedia

La Línea A, inaugurada el 1° de diciembre de 1913, fue el primer subterráneo de América Latina y del hemisferio sur: un símbolo de modernidad para una Buenos Aires que se pensaba a sí misma en clave de “gran capital”.

Pero esa Buenos Aires también era otra cosa: un puerto que recibía oleadas humanas, una mezcla de acentos, alfabetos y costumbres. En esa realidad, leer carteles no era una habilidad universal. Y ahí aparece un detalle tan bello como funcional: las estaciones originales incorporaron guardas, zócalos y azulejos de colores distintivos para que el pasajero pudiera reconocer dónde estaba sin necesidad de leer.

Azulejos blancos, frisos de color y una idea simple: “mirá la pared”

Los documentos patrimoniales lo dicen con claridad: las estaciones originales de la Línea A, entre ellas, Perú como ejemplo destacado, tenían colores distintivos “para los usuarios que no sabían leer”. No era un capricho decorativo: era señalética antes de la señalética.

Subte A Foto: Archivo

La lógica era brillante por su simpleza. Los andenes estaban revestidos en azulejo blanco (luminosidad, limpieza visual), y sobre ese “lienzo” aparecía una guarda de color que funcionaba como huella digital de cada estación: un código rápido, universal y resistente al ruido del entorno (multitud, humo, apuro).

En otras palabras: si no sabías leer “Congreso” o “Lima”, igual podías orientarte. Y en una ciudad donde convivían inmigrantes recientes, trabajadores agotados y familias que se subían al subte como quien se sube al futuro, ese guiño visual valía oro.

La obra bajo Avenida de Mayo: técnica, músculo y estética de época

La Línea A se construyó entre 1911 y 1913, con un método que hoy asombra: excavación en trinchera y cobertura (el famoso “cielo abierto”), levantando muros laterales, colocando tirantes de acero y armando bóvedas de ladrillo.

Los números dimensionan la escala: se habla de 1.500 operarios, de una ciudad literalmente removida (miles de metros cúbicos de tierra) y de un despliegue de materiales que incluía vigas de hierro importadas para sostener la calzada sobre el túnel.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Y si el túnel era ingeniería, las estaciones eran mensaje. Hasta las entradas se pensaron como piezas urbanas: herrería artística, barandas con motivos geométricos y guirnaldas, una estética que dialogaba con el gusto de la época y buscaba que bajar al subte no fuera “entrar a un sótano”, sino a un espacio público moderno.

¿Qué colores eran? El “mapa mental” que se repetía

Con el tiempo, el sistema de colores tuvo variaciones, restauraciones y pérdidas, pero la idea madre se mantuvo: el color como memoria. Incluso circula el dato de correspondencias y repeticiones cromáticas entre estaciones, como parte de un patrón que ayudaba a confirmar ubicaciones.

¿Por qué tantos colores en las estaciones de subte? Foto: Wikipedia

Lo importante, históricamente, no es si tal estación era “verde exacto” o “gris ceniza”, sino el concepto: un usuario podía construir un recorrido con señales visuales, igual que hoy reconocemos una línea por su color en el mapa. En 1913, eso era adelantarse décadas a la cultura del wayfinding moderno.

De las guardas a los murales: cuando el Subte también “educaba”

La apuesta por lo visual no quedó en la Línea A. Años más tarde, con la expansión de la red y otras compañías constructoras, el subte incorporó murales cerámicos pensados como “cuadros panorámicos ilustrados” (por ejemplo, “Paisajes de España” en Línea C), que reforzaban identidad cultural y convertían el viaje en una experiencia estética.

Es decir: el subte porteño no solo transportaba. También comunicaba. Y el “código de colores” fue el primer gran gesto de esa vocación: hacer legible la ciudad subterránea cuando la ciudad de arriba todavía estaba aprendiendo a leerse a sí misma.