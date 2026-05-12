Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
martes, 12 de mayo de 2026, 20:00
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Los secretos de las estaciones de subte
Los secretos de las estaciones de subte Foto: Wikipedia

La Línea A, inaugurada el 1° de diciembre de 1913, fue el primer subterráneo de América Latina y del hemisferio sur: un símbolo de modernidad para una Buenos Aires que se pensaba a sí misma en clave de “gran capital”.

Pero esa Buenos Aires también era otra cosa: un puerto que recibía oleadas humanas, una mezcla de acentos, alfabetos y costumbres. En esa realidad, leer carteles no era una habilidad universal. Y ahí aparece un detalle tan bello como funcional: las estaciones originales incorporaron guardas, zócalos y azulejos de colores distintivos para que el pasajero pudiera reconocer dónde estaba sin necesidad de leer.

Azulejos blancos, frisos de color y una idea simple: “mirá la pared”

Los documentos patrimoniales lo dicen con claridad: las estaciones originales de la Línea A, entre ellas, Perú como ejemplo destacado, tenían colores distintivos “para los usuarios que no sabían leer”. No era un capricho decorativo: era señalética antes de la señalética.

Subte A Foto: Archivo

La lógica era brillante por su simpleza. Los andenes estaban revestidos en azulejo blanco (luminosidad, limpieza visual), y sobre ese “lienzo” aparecía una guarda de color que funcionaba como huella digital de cada estación: un código rápido, universal y resistente al ruido del entorno (multitud, humo, apuro).

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En otras palabras: si no sabías leer “Congreso” o “Lima”, igual podías orientarte. Y en una ciudad donde convivían inmigrantes recientes, trabajadores agotados y familias que se subían al subte como quien se sube al futuro, ese guiño visual valía oro.

La obra bajo Avenida de Mayo: técnica, músculo y estética de época

La Línea A se construyó entre 1911 y 1913, con un método que hoy asombra: excavación en trinchera y cobertura (el famoso “cielo abierto”), levantando muros laterales, colocando tirantes de acero y armando bóvedas de ladrillo.

Los números dimensionan la escala: se habla de 1.500 operarios, de una ciudad literalmente removida (miles de metros cúbicos de tierra) y de un despliegue de materiales que incluía vigas de hierro importadas para sostener la calzada sobre el túnel.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica
Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Y si el túnel era ingeniería, las estaciones eran mensaje. Hasta las entradas se pensaron como piezas urbanas: herrería artística, barandas con motivos geométricos y guirnaldas, una estética que dialogaba con el gusto de la época y buscaba que bajar al subte no fuera “entrar a un sótano”, sino a un espacio público moderno.

¿Qué colores eran? El “mapa mental” que se repetía

Con el tiempo, el sistema de colores tuvo variaciones, restauraciones y pérdidas, pero la idea madre se mantuvo: el color como memoria. Incluso circula el dato de correspondencias y repeticiones cromáticas entre estaciones, como parte de un patrón que ayudaba a confirmar ubicaciones.

¿Por qué tantos colores en las estaciones de subte? Foto: Wikipedia

Lo importante, históricamente, no es si tal estación era “verde exacto” o “gris ceniza”, sino el concepto: un usuario podía construir un recorrido con señales visuales, igual que hoy reconocemos una línea por su color en el mapa. En 1913, eso era adelantarse décadas a la cultura del wayfinding moderno.

De las guardas a los murales: cuando el Subte también “educaba”

La apuesta por lo visual no quedó en la Línea A. Años más tarde, con la expansión de la red y otras compañías constructoras, el subte incorporó murales cerámicos pensados como “cuadros panorámicos ilustrados” (por ejemplo, “Paisajes de España” en Línea C), que reforzaban identidad cultural y convertían el viaje en una experiencia estética.

Es decir: el subte porteño no solo transportaba. También comunicaba. Y el “código de colores” fue el primer gran gesto de esa vocación: hacer legible la ciudad subterránea cuando la ciudad de arriba todavía estaba aprendiendo a leerse a sí misma.