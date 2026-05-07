Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Hay próceres que parecen congelados en una imagen: Belgrano con la bandera, la escarapela y el ilustrado. Pero la historia, como la tierra, guarda capas. Y a veces, una pieza de metal oxidada alcanza para que volvamos a mirar el mapa desde otro ángulo.

En las últimas horas, un hallazgo arqueológico en Candelaria (Misiones) reactivó el debate sobre la faceta menos divulgada del creador de la bandera: la del jefe militar que se movió por regiones estratégicas del Litoral en los años de mayor fragilidad revolucionaria. Lo encontrado fue un arma blanca en notable estado de conservación, desenterrada a pocos metros de una trinchera del siglo XIX, en un área próxima a una casa señalada por la memoria local como espacio utilizado como cuartel durante las campañas al Paraguay.

Lo que se sabe (por ahora) en 5 claves

Qué apareció: un sable con hoja curva y empuñadura de bronce, con rasgos vinculables a modelos europeos usados en el período. Dónde: en Candelaria, Misiones, área asociada al recorrido histórico conocido como Ruta Belgraniana. Contexto: cerca de una trinchera del siglo XIX y de un sitio ligado a operaciones de campaña rumbo al Paraguay. Qué se investiga: no hay confirmación absoluta de pertenencia, pero especialistas ven elementos técnicos que lo acercan al círculo de altos mandos del período. Dónde está ahora: la pieza fue trasladada al Museo Regional Aníbal Cambas (Posadas) para estudios de laboratorio y conservación.

El detalle que puede cambiar el relato: Misiones, Belgrano y la “ruta” olvidada

Para entender por qué un sable en Misiones puede sacudir interpretaciones, hay que salir del “Belgrano postal” y volver al Belgrano en movimiento. Está documentado que la Primera Junta lo nombró jefe de la expedición militar al Paraguay en 1810, aun cuando él mismo reconocía que sus conocimientos castrenses eran limitados y que aceptó el desafío por disciplina política y necesidad de servicio activo.

El hallazgo que podría pertenecer al creador de la bandera

Ese trayecto es la base de lo que hoy se conoce como Ruta Belgraniana: un circuito que busca identificar los puntos por donde pasó la expedición en 1810-1811, incluyendo zonas de Misiones como Candelaria y San José, lugares que ya eran nodos de comunicación desde tiempos jesuítico-guaraníes.

El dato no es menor: si el arma hallada se vincula con Belgrano o con su cadena de mando, la lectura de su perfil militar deja de apoyarse solo en las campañas más citadas del Noroeste (Tucumán y Salta) y suma con fuerza un capítulo litoraleño que suele quedar en segundo plano.

Cómo es el sable y por qué “suena” a alto mando

Según las descripciones difundidas, el sable presenta hoja curva, empuñadura de bronce y detalles que remiten a modelos franceses utilizados en la época. En paralelo, especialistas señalaron que sus características coinciden con armas usadas por altos mandos en los primeros años del siglo XIX, lo que alimenta la hipótesis de una pertenencia “de jerarquía” (sin que eso implique, todavía, una firma inequívoca de Belgrano).

Lugar histórico en la localidad de Candelaria donde Belgrano descansó a su sombra

Aquí conviene poner un freno a la ansiedad: en arqueología y patrimonio, la pertenencia no se afirma por intuición, sino por convergencia de pruebas. Por eso, el traslado al Museo Regional Aníbal Cambas no es un paso administrativo: es el inicio formal de un proceso de autenticación, conservación y análisis que buscará determinar antigüedad, procedencia y contexto.

En este punto, una definición clave: incluso si el sable no fuera “de Belgrano”, podría ser de enorme valor histórico si se confirma que perteneció a su entorno operativo o a una estructura militar vinculada a la expedición. Porque también reescribe el territorio: fija evidencias materiales donde hasta ahora predominaban relatos, placas y reconstrucciones.

Belgrano militar: lo que sabemos y lo que solemos contar poco

La biografía oficial lo presenta como abogado, economista y dirigente político. Y lo fue. Pero su trayectoria muestra un pasaje real (y complejo) por la carrera militar: desde las Invasiones Inglesas, cuando participó en la defensa de Buenos Aires, hasta su conducción de expediciones y, más tarde, el mando del Ejército del Norte.

La propia Secretaría de Cultura recuerda un Belgrano consciente de sus límites iniciales (“Nunca sentí más haber ignorado hasta los rudimentos de la milicia”), que aun así terminó ocupando responsabilidades estratégicas: jefe expedicionario al Paraguay y luego jefe del Ejército del Norte, con triunfos y derrotas que marcaron la guerra de independencia.

Manuel Belgrano, máximo prócer argentino Foto: archivo

Entonces, ¿por qué el “Belgrano militar” queda opacado? En parte, porque el símbolo (la bandera) suele devorar al hombre. Y en parte, porque el foco de la épica se concentró en escenarios que entraron con fuerza en el relato nacional: Rosario (bandera), Tucumán y Salta (victorias), Jujuy (éxodo). Pero el Litoral, Misiones y el camino al Paraguay —con sus tensiones políticas y estratégicas— rara vez ocupan el centro de la escena pública.

Qué tendría que pasar para que esto “reescriba” la historia

Para que un hallazgo cambie una interpretación histórica no alcanza con un titular potente: hace falta método. En términos concretos, los estudios deberán responder preguntas como:

¿Es el sable contemporáneo a la expedición (1810-1811) o a campañas cercanas?

¿Hay marcas, inscripciones, reparaciones o rasgos de fabricación que permitan ubicarlo en un circuito de provisión militar específico?

¿Qué dice el contexto del hallazgo (trinchera, área de cuartel, estratigrafía, registros del lugar)?

¿Puede conectarse con inventarios, correspondencia o logística del período que mencionen armas con características similares?

Por ahora, lo más honesto —y también lo más interesante— es esto: hay indicios, hay una localización histórica potente y hay una pieza que obliga a mirar Misiones con nuevos ojos.

Por qué Misiones importa en el rompecabezas belgraniano

El hallazgo no solo despierta curiosidad por el objeto, sino por el territorio. La Ruta Belgraniana busca precisamente revalorizar lugares donde pasó la expedición al Paraguay y a Misiones, un recorrido con impacto histórico, cultural y patrimonial. Si el sable se confirma como pieza del período —y especialmente si se vincula al mando—, Misiones gana una evidencia material de primer orden para narrar su papel en los inicios del proceso revolucionario.

Y eso tiene una derivación inevitable: cuando aparecen objetos, la historia deja de ser “un relato” y se vuelve también patrimonio a cuidar. No es una discusión académica aislada: implica museos, conservación, turismo cultural responsable y, sobre todo, un modo de acercarnos al pasado sin simplificarlo.

Una conclusión abierta

Belgrano murió hace más de dos siglos, pero su figura sigue generando preguntas. Que una excavación en Candelaria ponga sobre la mesa su dimensión militar no lo “convierte” en alguien distinto: lo vuelve más completo. Y quizá esa sea la mejor forma de homenajearlo: permitir que la evidencia siga hablando.