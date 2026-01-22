Sarmiento vs Mitre Foto: ChatGPT

Dicen que lo importante no es llegar, sino mantenerse. En la política podría tomarse como una de las frases emblemas para entender que quien busca sostenerse en el tiempo, y trascender, debe sacrificar muchas cosas entre las que se encuentran una amistad. La historia política argentina está plagada de ejemplos.

Amistades que se terminan por pactos, traiciones o incluso la muerte han dictado los eventos más importantes del siglo XIX cuando Argentina emprendió la dura tarea de lograr la unidad nacional. Domingo Sarmiento y Bartolomé Mitre fueron dos de sus grandes exponentes: aliados en un comienzo y distanciados por la sed de poder.

Domingo Sarmiento y Bartolomé Mitre

Los unió el espanto

Tanto Sarmiento como Mitre se convirtieron en férreos críticos del gobernador Juan Manuel de Rosas, obligándolos a exiliarse. El primero a Chile y el segundo a Montevideo con su familia donde se volcó a las letras y al periodismo. Fue durante esta época donde cruzaron caminos.

Para ese entonces Sarmiento se encontraba estudiando los sistemas educativos, tarea patrocinada por el gobierno chileno. En uno de sus viajes por la capital uruguaya conoció a Mitre y sobre aquel encuentro, detalló: “He gozado de la frecuencia de Mitre, poeta por vocación, gaucho de la pampa por castigo impuesto de sus instintos intelectuales, artillero, sin duda buscando el camino más corto para volver a la patria, espíritu fácil, carácter simple y mesurado, excelente amigo”.

La correspondencia entre ambos fue fluida por bastante tiempo hasta que se volvieron a encontrar en Chile. Mitre, tras un frustrante paso por Bolivia, decidió radicarse allí, aunque no por mucho tiempo: una revuelta política dejó a Bartolomé como principal sospechoso y, pese a los esfuerzos de su amigo por defenderlo, terminó desterrado.

Batalla de Caseros en 1852, historia argentina

Victoria y distancia

Para 1852 llegó el ocaso de Rosas, siendo derrotado en la batalla de Caseros donde los amigos dijeron presentes. Sarmiento dejó testimonio del encuentro: “Divisé a Mitre, que de su parte me buscaba. Bajamos ambos de los caballos para abrazarnos en nombre de esta Patria que habíamos conquistado, y nos aplaudimos de la felicidad de haber tenido parte en acontecimiento tan memorable”.

La buena relación se fue consolidando por un largo período, pero la amistad no pudo ser inmune al paso del tiempo y al poder; años después comenzaron las primeras diferencias que solo se agrandarían.

En noviembre de 1863 el caudillo riojano, Chacho Peñaloza, fue asesinado en un hecho que fue exageradamente festejado por el gobernador sanjuanino Sarmiento. Mitre, quien era presidente, sabía que podía perjudicar su carrera política y decidió enviarlo a una misión diplomática a Estados Unidos.

Domingo Sarmiento con el uniforme que usó en Caseros

El sillón que divide

Una vez instalado en Estados Unidos, Sarmiento tenía un solo objetivo: suceder a Mitre en la presidencia. Cualquiera podría pensar que su amigo lo ayudaría para posicionarse como un buen candidato. Eso no pasó y se volcó por Rufino de Elizalde, aunque fracasó con la idea. Finalmente, su ahora ¿ex? amigo, fue elegido primer mandatario.

El 12 de octubre de 1868 el país vivía el primero de los traspasos presidenciales. Era el gran evento en la carrera política de Sarmiento, quien caminó desde el Parlamento a la Casa de Gobierno al encuentro de Mitre, con quien mantuvo una tensión durante toda la jornada.

Domingo Sarmiento y el hijo de Mitre, quien lo acompañó en su misión diplomática

Vaya uno a saber por qué a Mitre le dolió tanto que su gran amigo en el exilio lo sucediera, porque la ceremonia que le organizó estuvo lejos de ser un agasajo. Era tal desorden que Sarmiento debió llevarse puesto a más de uno para hacerse un lugar en el recinto y no faltaron objetos rotos y gritos.

Ese día solo se dieron la mano como dos desconocidos, siendo el inicio de una guerra fría que Mitre le declaró a Sarmiento desde su diario La Nación. Solo el tiempo pudo lograr un acercamiento.

La reconciliación

Para 1879, ambos ya habían atravesado su etapa presidencial y de a poco se acercaron. Ese año fundaron la primera sociedad protectora de animales hasta que Sarmiento debió marchar a Paraguay por su frágil salud, que lo venció el 11 de septiembre de 1888.

Mitre lo sobrevivió casi 18 años, cuentan que en su lecho de muerte deliraba manteniendo charlas con su gran amigo. Tal vez allí llegó el perdón mutuo.