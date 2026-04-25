La alianza que definió la Guerra de Malvinas Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Guerra de Malvinas se libró en 1982 en un escenario remoto del Atlántico Sur, pero muchas de sus decisiones clave no se tomaron en las islas ni en los buques de guerra, sino en los despachos del poder global. Allí, una relación política y personal fue determinante para el desenlace del conflicto: la alianza entre Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos.

En plena Guerra Fría, ambos líderes compartían una visión del mundo marcada por el anticomunismo, la defensa del libre mercado y el fortalecimiento del eje atlántico. Esa coincidencia ideológica, forjada antes del conflicto con Argentina, terminó inclinando la balanza en favor de Londres.

Una relación política que venía de antes

Thatcher y Reagan no se conocieron en la guerra. Su vínculo se había consolidado desde fines de los años 70, cuando ambos comenzaron a perfilarse como referentes de una nueva derecha occidental. Para Washington, el Reino Unido era el aliado más confiable en Europa. Para Londres, Estados Unidos era el sostén indispensable para seguir siendo una potencia con peso global.

Ronald Reagan, presidente de EEUU durante la guerra, y Thatcher Foto: Archivo

Cuando Argentina desembarcó en las islas, esa relación previa entró en una zona de tensión. Estados Unidos mantenía formalmente vínculos con la dictadura argentina, especialmente en el marco de la lucha contra el comunismo en América Latina. Sin embargo, romper con el Reino Unido era impensable.

El intento fallido de neutralidad

En las primeras semanas del conflicto, el gobierno de Reagan buscó mostrar una postura mediadora. El entonces secretario de Estado, Alexander Haig, viajó de un país a otro intentando evitar una guerra abierta. Pero la diplomacia tenía un límite claro: Estados Unidos no estaba dispuesto a sacrificar su alianza histórica con Londres.

A medida que las negociaciones fracasaban y el enfrentamiento armado se volvía inevitable, la Casa Blanca empezó a definirse con mayor claridad. Aunque nunca declaró la guerra ni envió tropas, el respaldo a Gran Bretaña fue real y decisivo.

El apoyo silencioso que inclinó el conflicto

El Reino Unido contó con apoyo logístico, inteligencia satelital, comunicaciones y asistencia tecnológica provistos por Estados Unidos. Esa ayuda, invisible para el público en ese momento, fue clave para la planificación y ejecución de las operaciones militares británicas.

Thatcher sabía que, sin ese respaldo, la campaña en el Atlántico Sur habría sido mucho más compleja. La guerra se libraba a más de 12.000 kilómetros de Londres y cada ventaja estratégica era vital.

Una guerra que fortaleció liderazgos

Para Margaret Thatcher, Malvinas fue también una batalla política interna. Antes del conflicto, su gobierno estaba debilitado por la crisis económica y el descontento social. La victoria militar fortaleció su liderazgo, le permitió consolidarse como figura central de la política británica y la proyectó internacionalmente.

Reagan, por su parte, reafirmó el compromiso estadounidense con sus aliados tradicionales, enviando un mensaje claro en el tablero global: en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonaría al Reino Unido.

Argentina y el error de cálculo internacional

Del lado argentino, uno de los errores más importantes fue confiar en que Estados Unidos mantendría una posición equidistante. La Junta Militar subestimó el valor estratégico del vínculo anglo-estadounidense y sobrestimó su propio peso en el contexto internacional.

Soldados argentinos Foto: Archivo Infobae

Cuando el apoyo estadounidense se inclinó claramente hacia Londres, Argentina quedó aislada diplomáticamente. Ese aislamiento se tradujo en desventajas militares concretas y aceleró el desenlace del conflicto.

El legado de una decisión global

La alianza entre Thatcher y Reagan dejó una huella profunda en la historia contemporánea. La Guerra de Malvinas demostró que los conflictos territoriales locales pueden verse definidos por alianzas globales, intereses estratégicos y relaciones personales entre líderes.

Para Argentina, la guerra marcó el final de la dictadura y el inicio del camino democrático. Para el Reino Unido, significó una reafirmación de su rol internacional. Y para Estados Unidos, la confirmación de que su influencia podía inclinar guerras sin disparar un solo misil.

A más de 40 años del conflicto, entender la relación entre Thatcher y Reagan permite mirar Malvinas desde una perspectiva más amplia: no solo como una guerra por un territorio, sino como un episodio clave de la geopolítica del siglo XX.