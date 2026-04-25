Las calles que hablan en CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es una ciudad que se recorre con los pies, pero también con la memoria. Cada esquina guarda un relato, y cada cartel verde puede ser una puerta al pasado. Sin embargo, más allá de las avenidas que homenajean próceres y fechas patrias, existe otro mapa porteño: el de las calles que recuerdan personajes tan curiosos como olvidados.

Son nombres que miles de personas leen todos los días sin saber a quién pertenecieron. Apellidos extraños, figuras poco estudiadas, humanos comunes que, por alguna razón, quedaron escritos en el paisaje urbano.

Un nomenclador lleno de sorpresas

En barrios como Flores, Villa Crespo, Parque Chas o Barracas, aparecen calles que despiertan preguntas inmediatas. Una de ellas es Del Barco Centenera, ubicada en Flores. Pocos saben que recuerda a Martín del Barco Centenera, poeta y cronista del siglo XVI, autor de uno de los primeros textos literarios sobre el Río de la Plata. Su obra fue clave para entender la mirada temprana sobre estas tierras, aunque su nombre hoy resulte casi anacrónico.

Algo similar ocurre con Amenábar, una calle que atraviesa Palermo y Belgrano. No homenajea a un político ni a un militar, sino a Domingo Faustino Amenábar, un escritor y periodista español de fines del siglo XIX, figura activa en los debates culturales de su época. Su presencia en el mapa urbano es un eco de una Buenos Aires intelectual hoy poco visible.

Poetas, científicos y viajeros olvidados

La calle Condarco, que cruza varios barrios del oeste porteño, recuerda a José Antonio Álvarez Condarco, ingeniero, militar y colaborador clave en el Cruce de los Andes. A pesar de su rol estratégico, su figura rara vez aparece en el relato popular, y su homenaje urbano pasa desapercibido.

José Antonio Condarco Foto: Wikipedia

En Villa Ortúzar aparece Aizpurúa, una calle pequeña cuyo nombre remite a una familia vinculada al desarrollo urbano temprano, sin épica ni grandes discursos. Casos como este muestran cómo el crecimiento de la Ciudad se apoyó en actores secundarios que no llegaron a los libros de historia, pero sí al nomenclador.

Calles que reflejan su época

Algunos nombres no se explican por la figura en sí, sino por el contexto en que fueron adoptados. Ruiz Huidobro, por ejemplo, recuerda a un militar y funcionario colonial del siglo XVIII, cuyo valor simbólico respondía a una mirada histórica hoy casi olvidada. Su permanencia habla más del momento en que fue elegido que del consenso actual sobre su legado.

Batalla del Cerro Gavilán, ocurrida el 5 de mayo de 1817 Foto: Wikipedia

En ese mismo sentido, Helguera o Gavilán son nombres que aparecen sin mayor explicación en barrios populares, pero que responden a personajes locales, políticos, jueces o hechos cuya relevancia fue específica y temporal.

Parque Chas: el barrio como enciclopedia secreta

Parque Chas merece una mención especial. Su trazado circular y su fama de laberinto conviven con un repertorio de calles dedicadas a figuras científicas, exploradores y pensadores extranjeros. Bauness, Burela o Benjamín Victorica son nombres que desconciertan a quien busca referencias rápidas, pero que reflejan una época donde el progreso, la ciencia y el orden urbano eran valores centrales.

Caminar por este barrio es recorrer una enciclopedia urbana sin índice, donde cada calle es un enigma.

Nombrar una calle es escribir historia

El acto de bautizar una calle nunca es neutro. Cada nombre implica una decisión política, cultural y simbólica. Muchas calles porteñas fueron nombradas en contextos históricos específicos, y quedaron como fósiles de ideas, consensos y valores que ya no son los mismos.

La calle más cool de Buenos Aires Foto: Instagram @buenosairesturismo

Por eso, recorrer estos nombres es también revisar el pasado: preguntarse por qué alguien fue homenajeado, qué se quiso destacar y qué quedó afuera.

Redescubrir Buenos Aires desde sus esquinas

La próxima vez que un nombre extraño aparezca en una esquina, tal vez valga la pena frenar un segundo. Detrás de esos carteles verdes hay relatos mínimos, fragmentos de una historia más amplia y una Ciudad que se cuenta también desde lo improbable.

Buenos Aires no se entiende solo desde sus grandes avenidas. También se descifra en esas calles silenciosas que, sin saberlo, siguen narrando el pasado.