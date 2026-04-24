El Reino Unido sostiene su presencia por una suma de intereses estratégicos que atraviesan la historia Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante décadas, el discurso oficial del Reino Unido intentó revestir la ocupación de las Islas Malvinas bajo una narrativa de patriotismo, autodeterminación y tradición colonial. Sin embargo, un análisis histórico profundo revela que el vínculo británico con el archipiélago estuvo lejos de ser simbólico o sentimental. Las Malvinas siempre fueron y continúan siendo una pieza clave dentro de una estrategia geopolítica, económica y militar cuidadosamente diseñada.

Hablar de Malvinas no es solo hablar de soberanía: es entender cómo las potencias construyen intereses que perduran más allá de las épocas, los gobiernos y los conflictos armados.

Un enclave estratégico en el Atlántico Sur

Desde el siglo XIX, el Reino Unido comprendió el valor geográfico de las Islas Malvinas. Su ubicación privilegiada en el Atlántico Sur permitió controlar rutas marítimas esenciales entre Europa, África y el Pacífico, en un contexto previo a la apertura del Canal de Panamá. Para una potencia naval como Gran Bretaña, abrir y cerrar el paso comercial significaba poder.

Ubicación geopolítica, recursos naturales y proyección militar explican la ocupación Foto: Foto generada con IA Canal 26

La ocupación británica en 1833 no fue un acto aislado ni improvisado. Respondió a una lógica imperial: asegurar puntos de control marítimo, reabastecimiento de flotas y proyección naval. En ese sentido, las Malvinas se integraron a una red global de enclaves coloniales que garantizaban influencia política y militar.

Recursos naturales: el interés que no caduca

Con el paso del tiempo, los intereses británicos se adaptaron a los cambios del escenario internacional. Si en el siglo XIX la clave era el dominio naval, en el XXI el foco se desplazó hacia los recursos estratégicos.

Las aguas circundantes a las islas son ricas en pesca, especialmente de calamar y especies altamente valoradas en los mercados internacionales. La explotación pesquera bajo licencias otorgadas por el gobierno isleño genera millones de dólares anuales, constituyéndose como una de las principales fuentes económicas del archipiélago.

A esto se suman las exploraciones de hidrocarburos. Desde finales del siglo XX, diversas compañías realizaron estudios sísmicos que confirmaron la existencia de potencial petrolero y gasífero en la cuenca norte de las Malvinas. Aunque la explotación no avanzó al ritmo esperado, el interés energético sigue vigente y refuerza la presencia británica en la zona.

El rol militar y la OTAN

Tras el conflicto bélico de 1982, el Reino Unido reforzó de forma sustancial su despliegue militar en las islas. La base de Mount Pleasant se convirtió en una de las más importantes del Atlántico Sur, equipada con aviones de combate, radares de última generación y capacidad logística para operaciones regionales.

Thatcher en las Islas Malvinas después de la rendición de Argentina Foto: Facebook

Lejos de ser una postura defensiva, esta base permite proyectar poder hacia la Antártida y el Cono Sur, fortaleciendo la influencia británica y, por extensión, de la OTAN en una región históricamente considerada estratégica.

En este contexto, el argumento del “derecho a decidir” de los habitantes locales funciona más como legitimación política que como causa real de la presencia militar.

Autodeterminación: un argumento selectivo

El Reino Unido defiende el principio de autodeterminación únicamente cuando se ajusta a sus intereses. La población actual de las islas es resultado directo de un proceso colonial iniciado tras la expulsión de las autoridades argentinas en el siglo XIX. No se trata de un pueblo originario ni de una comunidad preexistente, sino de una población implantada.

Esta particularidad convierte el argumento británico en una herramienta discursiva antes que en una norma aplicada de manera universal.

Malvinas hoy: una disputa abierta

A más de 190 años de la ocupación, la cuestión Malvinas sigue siendo una herida abierta en la política exterior argentina y un tema incómodo para Londres. Mientras Argentina insiste en la vía diplomática y en el cumplimiento de las resoluciones internacionales, el Reino Unido mantiene una postura rígida, sustentada en intereses estratégicos que superan cualquier consigna patriótica.

Islas Malvinas. Foto: NA.

Entender Malvinas desde esta perspectiva histórica no implica negar sentimientos ni memorias, sino despojarlas de mitos. El Reino Unido no permanece en las islas por nostalgia imperial: lo hace porque representan poder, recursos y control en una de las regiones más valiosas del planeta.

Y esa realidad, lejos del romanticismo colonial, es la clave para comprender por qué el conflicto sigue sin resolverse.