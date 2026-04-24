Un pueblo a 2 horas de CABA con alma ferroviaria Foto: Foto generada con IA Canal 26

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón que parece resistirse al vértigo moderno. Calles arboladas, fachadas centenarias y bares que conservan el espíritu de otro siglo convierten a Villars, en el partido de General Las Heras, en uno de los pueblos con mayor carga histórica de la provincia. Un destino que crece en interés turístico sin perder su identidad rural, ideal para una escapada que combina historia, gastronomía y memoria ferroviaria.

Un pueblo nacido al ritmo del ferrocarril

La historia de Villars está íntimamente ligada al avance del tren en la provincia de Buenos Aires. La localidad comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, cuando en 1908 se inauguró la Estación Villars, una de las más importantes del antiguo trazado de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires.

Durante décadas, el ferrocarril fue el motor económico y social del pueblo. No solo conectaba Villars con Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, sino que también funcionaba como centro logístico, con talleres, depósitos de locomotoras y una mesa giratoria que aún hoy puede verse como vestigio de aquella época dorada.

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Villars conserva la esencia de los pueblos ferroviarios Foto: Instagram @villarscultural

Tras el cierre de ramales en la década del 90, el pueblo sufrió una fuerte caída demográfica. Sin embargo, el regreso del tren en diciembre de 2022 marcó un punto de inflexión, reactivando la vida local y despertando un renovado interés turístico y cultural.

Bares antiguos: el corazón social de Villars

Si hay algo que define la identidad de Villars, además del tren, son sus bares históricos y bodegones rurales. Estos espacios no solo ofrecen comida casera, sino también historias que sobreviven generación tras generación.

Uno de los más emblemáticos es Bar Manolo, conocido por muchos como Lo de Forte. Con mesas de madera, mostrador clásico y recetas sin modificación, es un punto de encuentro donde el tiempo parece detenido. A su alrededor, otros clásicos como El Encuentro o Lo de Lala mantienen viva la tradición del bodegón bonaerense, con empanadas, pastas caseras y carnes al estilo de campo.

Entre tradiciones, memoria y gastronomía de campo. Foto: Instagram @villarscultural

Estos bares cumplen un rol clave en la vida del pueblo: son espacios de reunión, debate y memoria colectiva, herederos directos de los antiguos almacenes de ramos generales que marcaron la vida rural argentina.

Patrimonio, museos y memoria viva

La antigua estación ferroviaria hoy funciona como biblioteca y museo, donde se conservan documentos, objetos y fotografías que narran el crecimiento del pueblo y la importancia del tren en la región. Este espacio se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan comprender la historia local más allá del paseo gastronómico.

Bares antiguos, historia viva y un ritmo pausado que invita a desconectar Foto: Instagram @villarscultural

A pocos metros, caminatas tranquilas conducen a espacios verdes como el Monte Vinelli, un pulmón natural ideal para descansar, leer o simplemente observar el ritmo pausado del pueblo.

Dónde queda Villars y por qué elegirlo

Villars se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a unos 98 kilómetros del Obelisco, dentro del partido de General Las Heras. Se puede llegar en auto en poco más de una hora o en transporte público, lo que lo vuelve una opción accesible para escapadas cortas sin planificación excesiva.

Lejos del turismo masivo, Villars ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: autenticidad. Un pueblo que no se disfraza para el visitante, sino que abre sus puertas tal como es, con historias reales, bares de siempre y un pasado que se hace presente en cada rincón.