Próceres argentinos Foto: Archivo

A contrario de lo que muchos piensan, ninguno de los próceres más importantes de la historia argentina fueron los que más millones lograron hacer a lo largo de su carrera militar o política. Incluso Manuel Belgrano murió, en 1820, en la pobreza absoluta y su familia debió improvisar su lápida con el mármol de una cómoda de su casa. Pero hubo otros que lograron disfrutar de una cómoda vida a través de sus negocios más allá de sus importantes cargos.

Un experto en historia económica argentina, Julio Djenderedjian, realizó un estudio para revelar el patrimonio de los próceres argentinos más ricos y hay sorpresa entre sus conclusiones.

Justo José de Urquiza, caudillo entrerriano

Los próceres más ricos

De acuerdo a este relevamiento, los tres próceres más adinerados fueron, en ese orden, Julio Argentino Roca, Justo José de Urquiza y Facundo Quiroga.

El especialista en historia económica argentina realizó una serie de conversiones del peso moneda nacional. Primero, convirtió el peso al peso oro según la cotización en tiempos de la muerte de quien llamaron ‘El Zorro’. Luego, hizo el traspaso de oro a dólares de aquel tiempo.

Otro especialista en economía, Mariano Otálora, publicó el libro “Los próceres y el dinero” donde explica que Roca tenía una fortuna estimada en más de 15 millones de pesos al momento de su fallecimiento en 1914. Haciendo la conversión a dólares, aproximadamente serían unos US$198.360.987.

Julio Argentino Roca en la Patagonia Foto: Archivo

El patrimonio de quien fuera dos veces presidente argentino estaba compuesto principalmente por extensas propiedades en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Djenderedjian agregó que todos sus bienes estaban en el país, lo que explica la estimación en pesos moneda nacional.

La riqueza de Roca

De acuerdo con el libro de Otálora, parte del patrimonio del nacido en Tucumán estaba integrada por campos de importante extensión en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. Una de las propiedades destacadas fue la estancia La Larga, que recibió como regalo del gobierno por su accionar en la campaña del desierto. Ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, tenía 10 habitaciones y alcanzó una extensión de 53.000 hectáreas en las que llegó a haber unas 40.000 ovejas y 10.000 vacunos.

Julio Argentino Roca con familiares y amigos en su estancia La Paz, Córdoba Foto: AGN

También contaba con más de diez propiedades en la Capital Federal, chacras y lotes en Morón, La Matanza, Bahía Blanca y La Plata, más acciones en compañías de seguros, de la marina mercante y de carruajes y créditos a su favor.

Los casos de Urquiza y Quiroga

En el caso de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y presidente de la Confederación Argentina, al momento de ser asesinado en 1870, su fortuna rondaba 5.436.923 pesos, lo que equivaldría a unos US$120.000.000 en la actualidad.

Palacio San José, residencia de Justo José de Urquiza. Foto: Instagram @oficial.palaciosanjose

El caudillo riojano Facundo Quiroga es quien cierra el podio. Solo se conoce parte de su patrimonio, estimado en unos US$6.000.000, por lo que si se tuviera toda la información, es posible que su puesto en el ranking cambiaría.

Facundo Quiroga, historia argentina

Los otros históricos millonarios

Djederendjian, en diálogo con La Nación, mencionó a Teresa Castellanos de Anchorena -dueña del palacio donde hoy está la Cancillería-, que al morir, en 1920, dejó una fortuna hoy equivalente a US$322.695.588. Otro importante hombre fue Ernesto Tornquist, murió en 1908 con una fortuna hoy valuada en US$394.186.783.