Buenos Aires antes del Obelisco Foto: Foto generada con IA Canal 26

Hoy es imposible imaginar la Ciudad de Buenos Aires sin el Obelisco. Ícono absoluto, punto de encuentro, postal ineludible para turistas y porteños. Sin embargo, donde hoy se eleva este monumento de más de 67 metros de altura, hubo otro Buenos Aires: religioso, colonial, convulsionado y profundamente histórico. La pregunta es inevitable y despierta curiosidad inmediata: ¿qué había antes en el lugar exacto donde hoy está el Obelisco?

La respuesta nos transporta varios siglos atrás y revela una historia que combina fe, política, urbanismo y decisiones que cambiaron para siempre el perfil de la ciudad.

Una iglesia clave para la historia argentina

Antes de que la Avenida 9 de Julio dominara el paisaje urbano, en ese mismo espacio se levantaba la Iglesia de San Nicolás de Bari, un templo católico construido originalmente en el siglo XVIII. No era una iglesia más: allí ocurrió un hecho fundacional para el país.

La antigua Iglesia de San Nicolás de Bari antes de ser demolida. Foto: Fundación Antorchas.

En 1812, en una de sus torres, se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, por orden de Manuel Belgrano. Ese gesto le otorgó al lugar un valor simbólico enorme, convirtiéndolo en un escenario silencioso del nacimiento de la Nación.

Durante décadas, la iglesia formó parte del entramado cotidiano de la ciudad colonial y luego de la Buenos Aires del siglo XIX, rodeada de calles angostas, comercios y viviendas.

Modernizar o conservar: el dilema porteño

Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a transformarse. A fines del siglo XIX y principios del XX, Buenos Aires aspiraba a convertirse en una capital moderna, comparable con las grandes urbes europeas. El crecimiento del tránsito, la expansión demográfica y los nuevos modelos urbanos impulsaron cambios drásticos.

En ese contexto, surgió el ambicioso proyecto de crear una gran avenida que atravesara el centro: la Avenida 9 de Julio. Para concretarla, fue necesario demoler manzanas enteras, incluyendo edificios históricos.

El Obelisco fue construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires Foto: X @OldArg1810

Así, en 1931, la Iglesia de San Nicolás de Bari fue demolida. La decisión generó controversia, pero se impuso la idea de progreso y modernización. La iglesia fue trasladada y reconstruida en otro punto de la ciudad, mientras el antiguo solar quedaba libre para un nuevo símbolo.

El nacimiento del Obelisco

Cinco años después de la demolición, en 1936, Buenos Aires celebraba su cuarto centenario. Para conmemorar la fecha, el intendente Mariano de Vedia y Mitre impulsó la construcción de un monumento audaz y moderno: el Obelisco.

Diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, se levantó en tiempo récord: apenas 31 días. Desde el inicio, generó opiniones encontradas. Muchos lo consideraban antiestético o innecesario. Incluso se llegó a debatir seriamente su demolición.

Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo. El Obelisco resistió críticas, cambios políticos y transformaciones urbanas, hasta convertirse en el emblema indiscutido de la ciudad y de la Argentina ante el mundo.

Obelisco, Buenos Aires. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Un espacio con capas de historia

Lo que hoy vemos como un punto neurálgico del tránsito, las celebraciones deportivas o las manifestaciones sociales, es en realidad un espacio cargado de capas históricas superpuestas. Bajo el asfalto y el cemento, late la memoria de una Buenos Aires antigua, religiosa y colonial.

Caminar alrededor del Obelisco es, sin saberlo, recorrer el mismo suelo donde flameó por primera vez la bandera nacional en la ciudad y donde se debatió el rumbo entre conservar el pasado o apostar por el futuro.

El Obelisco como espejo de la identidad porteña

La historia del lugar donde se alza el Obelisco resume, en pocos metros cuadrados, la esencia de Buenos Aires: una ciudad que se reinventa constantemente, que avanza sin dejar de arrastrar debates sobre su identidad, su patrimonio y su memoria.