Entre el Camino Real, el ferrocarril y pulperías que mantienen viva la tradición bonaerense Foto: bafilma.gba

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, San Andrés de Giles es mucho más que una escapada cercana. Es un pueblo con una historia que se remonta a fines del siglo XVIII, ligada al avance colonial, al Camino Real, al ferrocarril y a esas pulperías que todavía hoy mantienen viva la identidad rural bonaerense.

Caminar por sus calles es recorrer más de dos siglos de historia argentina.

Los orígenes: tierras donadas y una fecha fundacional clave

La historia formal de San Andrés de Giles comienza en 1793, cuando Francisco de Suero y Giles donó tierras ubicadas junto al arroyo que hoy lleva el mismo nombre para la construcción de un oratorio. A partir de esa donación, el cura vicario de San Antonio de Areco, Vicente Piñero, impulsó el asentamiento poblacional y delineó los primeros trazos del pueblo.

La fecha fundacional reconocida es el 30 de noviembre de 1806, día en que se celebró la primera misa en el oratorio y se colocó a San Andrés Apóstol como patrono del pueblo. Ese acto marcó el nacimiento oficial de San Andrés de Giles.

A una hora de CABA, San Andrés de Giles conserva más de 200 años de historia Foto: bafilma.gba

Camino Real y postas: una zona estratégica desde el período colonial

Mucho antes de consolidarse como ciudad, el territorio de Giles fue parte del Camino Real, la ruta que unía Buenos Aires con el Alto Perú. Durante los siglos XVII y XVIII, por allí circularon carretas, correos, comerciantes y tropas militares.

Dentro del actual partido se encontraba la histórica Posta de Figueroa, fundada en 1755, uno de los puntos de descanso más importantes de la región. Por este lugar pasaron figuras centrales de la historia argentina como Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Estanislao López y Juan Lavalle, y allí se redactaron documentos políticos clave del siglo XIX.

El pueblo de 1806 que conserva las tradiciones intactas Foto: bafilma.gba

De parroquia a partido: crecimiento institucional

Con el correr de los años, el pueblo fue creciendo. En 1830, el oratorio fue elevado a Parroquia y, apenas dos años después, en 1832, se creó oficialmente el Partido de San Andrés de Giles, marcando su autonomía administrativa.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la llegada de inmigrantes europeos, principalmente italianos y españoles, fortaleció la vida agrícola y ganadera de la zona.

El ferrocarril: un antes y un después

El gran punto de inflexión llegó el 24 de mayo de 1889, cuando se autorizó oficialmente la extensión del ferrocarril hasta San Andrés de Giles. La estación ferroviaria, que aún se conserva, se convirtió en el motor del desarrollo económico y social del pueblo.

Gracias al tren, el pueblo creció demográficamente, se fortaleció el comercio y se integró al resto de la provincia. Finalmente, el 16 de diciembre de 1937, San Andrés de Giles fue declarada ciudad.

Qué pulpería visitar: La Pulpería de Ruiz

Para entender la historia viva del pueblo, hay una parada obligada: La Pulpería de Ruiz, ubicada en la localidad rural de Villa Ruiz, dentro del partido de San Andrés de Giles.

Este emblemático establecimiento conserva el espíritu de las pulperías del siglo XIX: mostrador de madera, botellas antiguas, mesas simples y ambiente sin apuro. Allí se sirven comidas criollas, picadas, asado y platos caseros, en un entorno que remite a los antiguos puntos de encuentro del campo bonaerense.

Más que un restaurante, es una experiencia histórica.

Se puede aprovechar de una buena gastronomía. Foto: Cronos Noticias

Cómo llegar a San Andrés de Giles

San Andrés de Giles se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires y es una escapada ideal por su acceso simple y rápido desde CABA.

En auto desde CABA

Es la opción más cómoda y utilizada.

Tomar el Acceso Oeste en dirección a Luján.

Continuar por la Ruta Nacional 7 .

A la altura del kilómetro 86, tomar el desvío señalizado hacia San Andrés de Giles.

Tiempo estimado: entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos, según el tránsito. El camino está completamente asfaltado y en buen estado.

En tren

Existe servicio ferroviario desde la Ciudad de Buenos Aires:

Línea San Martín hasta la estación San Andrés de Giles.

Si bien el trayecto es más largo y con horarios limitados, es una alternativa para quienes prefieren viajar sin auto y disfrutar del paisaje rural durante el recorrido.

En colectivo

Hay servicios de micros de media distancia que conectan CABA con San Andrés de Giles, con salidas desde terminales porteñas y paradas intermedias en localidades cercanas.

Un pueblo donde el pasado sigue presente

San Andrés de Giles no es un museo al aire libre: es un pueblo vivo que convive con su historia. Desde el Camino Real y sus postas coloniales, pasando por la fundación de 1806, la llegada del tren en 1889 y las pulperías que aún funcionan, todo forma parte de una identidad que se mantiene intacta.

A solo una hora de CABA, Giles ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: historia concreta, fechas, lugares y tradiciones que siguen latiendo.