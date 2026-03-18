Guerra de fugazzetas entre La Mezzetta, El Corte y El Imperio:

Dónde comer la mejor fugazzeta Foto: Foto generada con IA

En Buenos Aires hay guerras que no se libran con discursos, sino con queso chorreando, cebolla dorada y masas que pesan más que un bebé recién nacido. La batalla por la mejor fugazzeta de la Ciudad ya es un clásico porteño, y sus protagonistas: La Mezzetta, El Corte y El Imperio son verdaderas instituciones barriales con miles de fieles que las defienden a capa, espada y servilleta en mano.

A continuación, la historia detrás de estas tres leyendas, dónde están y cuánto cuesta hoy probar sus icónicas porciones.

La Mezzetta: la madre fundadora del mito (1939)

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

La Mezzetta es, para muchos, el Vaticano de la fugazzeta porteña. Fundada en 1939 en Av. Álvarez Thomas 1321 (Villa Ortúzar), funciona como un reloj desde hace décadas: sin mesas, sin sillas, sin vueltas —se come parado y rápido. Su receta es tan famosa como excesiva: 1,5 kilos de queso, cebolla en abundancia y un horneado potente que genera una masa alta y crocante.

📍 Dirección: Av. Álvarez Thomas 1321.

La pizzería es un imán cultural: colas permanentes, recambio constante y un menú tan corto como inolvidable. Su fugazzeta rellena es una experiencia intensa, casi brutal, que definió para siempre la identidad pizzera porteña.

¿Cuánto sale una porción en La Mezzetta?

Porción de fugazzeta: $4.000

La pizza completa $31.500

El Corte: la heredera que desafió a la original

Un imperdible de CABA Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Ubicada en Av. de los Constituyentes 4454 (Villa Pueyrredón), El Corte nació en 2010 de la mano de dos pizzeros formados justamente en La Mezzetta. Esto explica por qué muchos hablan de una “pizzería hermana” y por qué la comparación es inevitable.

Su fugazzeta es tan contundente como la original: más de un kilo de muzzarella por unidad, dos capas de masa y finas tiras de cebolla que aportan dulzor. Algunos fanáticos aseguran que el queso llega “a cada rincón de la porción”, y que a veces incluso supera a la mítica Mezzetta.

El ambiente es más relajado: hay mesas, sillas y clima de bodegón barrial. Eso sí, la fila también existe, aunque suele avanzar rápido.

📍 Dirección: Av. de los Constituyentes 4454 (Villa Pueyrredón).

¿Cuánto cuesta una porción en El Corte?

Porción de fugazzeta: $3.500

La pizza completa $26.000

El Imperio: el gigante de Chacarita con 75 años de historia

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia

En la icónica esquina de Corrientes y Federico Lacroze, El Imperio de la Pizza sostiene desde 1947 un legado que combina tango, barrio y pizza al molde. Su salón es enorme, ruidoso, siempre lleno y atravesado por una estética clásica que incluye incluso una estatua de Carlitos Balá dando la bienvenida.

Su fugazzeta es legendaria, pero tiene un detalle que la distingue de las demás: la provenzal (ajo y perejil), integrada como parte esencial del sabor y no como condimento opcional. Ese toque, simple y poderoso, hizo que muchos aseguren que destronó a La Mezzetta en la batalla actual.

📍 Dirección: Av. Corrientes 6899, Chacarita.

¿Cuánto sale una porción en El Imperio?

Porción de fugazzeta: $4.300

La pizza completa $35.500

Entonces… ¿quién gana la guerra de fugazzetas?

La Mezzetta es la tradición y el exceso.

El Corte , la heredera que iguala y a veces supera a su madre.

El Imperio, la institución de Chacarita que sumó la provenzal y se ganó el título de “la mejor fugazzeta actual” según muchos fanáticos.

La única forma de decidir es recorrerlas. Tres barrios, tres estilos y toneladas de queso después, cada quien elige su campeona. Lo seguro es que, en esta guerra, la única derrota posible es no probarlas.

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