¿Napoleón fue asesinado? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Napoleón Bonaparte dominó Europa durante más de una década, redefinió fronteras, reformó leyes y cambió para siempre el concepto moderno del poder. Sin embargo, su final fue silencioso, aislado y, hasta hoy, profundamente polémico. Murió el 5 de mayo de 1821, en la isla de Santa Elena, bajo custodia británica. La versión oficial habló de una enfermedad. Pero los archivos, los testimonios y la ciencia moderna siguen alimentando una pregunta incómoda: ¿murió Napoleón o lo dejaron morir?

Un enemigo que Europa no podía volver a enfrentar

Tras la derrota definitiva en la batalla de Waterloo (1815), las potencias europeas no estaban dispuestas a repetir el error de Elba, de donde Napoleón había escapado para recuperar el poder durante los llamados Cien Días. Esta vez, su destino sería Santa Elena, una isla diminuta y remota del Atlántico Sur, elegida deliberadamente por su aislamiento extremo.

Batalla de Waterloo Foto: Wikipedia

El emperador depuesto fue instalado en Longwood House, una residencia húmeda, mal ventilada y plagada de moho. Documentos de la época describen filtraciones, paredes cubiertas de hongos y enfermedades respiratorias recurrentes entre quienes convivían con él. Para un hombre acostumbrado al lujo imperial, el exilio fue un deterioro físico y psicológico constante.

La salud de Napoleón: antecedentes clave

Desde joven, Napoleón había sufrido problemas digestivos. Las crónicas médicas señalan episodios recurrentes de dolores abdominales y vómitos, agravados durante su exilio. Su padre, Carlo Bonaparte, había muerto de cáncer gástrico, lo que refuerza la hipótesis genética sobre la causa de su muerte.

En el siglo XIX, los tratamientos médicos incluían sangrías, purgantes y sustancias tóxicas administradas como “remedios”, lo que complicaba cualquier diagnóstico certero. La autopsia realizada tras su muerte describió una lesión ulcerada en el estómago, compatible con cáncer avanzado, aunque los métodos científicos de la época eran limitados.

Arsénico, veneno cotidiano y teorías de conspiración

El misterio estalló más de un siglo después, cuando estudios realizados sobre cabellos atribuidos a Napoleón revelaron altos niveles de arsénico. Este hallazgo dio origen a la teoría del asesinato: un envenenamiento lento, casi imperceptible, durante años de cautiverio.

Napoleón Bonaparte

Sin embargo, el contexto histórico es clave. En el siglo XIX, el arsénico estaba presente en tintes, cosméticos, medicamentos, pesticidas y papel tapiz. Investigaciones posteriores demostraron que el empapelado de Longwood House contenía pigmentos arsenicales que, en ambientes húmedos, liberaban vapores tóxicos.

Además, análisis de cabellos de Napoleón correspondientes a períodos anteriores a su exilio también mostraron concentraciones elevadas, lo que sugiere una exposición ambiental prolongada más que un asesinato dirigido.

¿Negligencia en lugar de asesinato?

Para varios historiadores contemporáneos, la clave no está en el veneno, sino en el trato. Napoleón fue vigilado, restringido y sometido a un aislamiento extremo. El gobernador británico Hudson Lowe mantuvo una relación tensa con el ex emperador, limitando visitas y comunicaciones, lo que pudo agravar su estado de salud.

¿Fue asesinado? Tal vez no de forma directa. ¿Fue abandonado a una muerte inevitable? Esa posibilidad sigue abierta.

El regreso del mito

En 1840, casi veinte años después de su muerte, Francia logró que sus restos regresaran a París. El traslado fue un acto político: Napoleón volvió como símbolo nacional, enterrado con honores en Les Invalides, consolidando su figura como leyenda histórica.

Tumba de Napoleón Foto: Wikipedia

Hoy, su muerte continúa siendo objeto de debates, libros y documentales. No solo por cómo murió, sino por lo que representaba. Incluso derrotado, Napoleón seguía siendo peligroso para el equilibrio europeo.

Tal vez nunca sepamos si el emperador fue víctima de un crimen o de su tiempo. Pero la historia deja algo claro: Napoleón no murió en el olvido. Murió envuelto en un misterio tan grande como su legado.