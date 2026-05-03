Rinde homenaje a los 100 años de la Revolución de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

En una ciudad donde el ritmo urbano avanza sin pausa y muchas huellas del pasado desaparecen bajo el cemento, existe un edificio que resiste al olvido y conserva viva una de las celebraciones más importantes de la historia argentina. Se trata del Pabellón Centenario, una construcción única que logró sobrevivir al paso de más de 110 años y que hoy se consolida como el único edificio en pie levantado específicamente para el Centenario de la Revolución de Mayo de 1910.

Este pabellón no solo guarda valor arquitectónico, sino que también representa un símbolo tangible de una Argentina que, a comienzos del siglo XX, buscaba mostrarse al mundo como una nación moderna, pujante y con identidad propia. Fue concebido en un contexto de prosperidad económica, fuerte inmigración europea y consolidación del Estado nacional, cuando el país aspiraba a ocupar un lugar destacado entre las grandes potencias emergentes.

La historia del único edificio en pie del centenario de la Revolución de Mayo

Los festejos por los 100 años de la Revolución de Mayo transformaron a Buenos Aires en el epicentro de celebraciones multitudinarias, exposiciones internacionales y actos oficiales de enorme despliegue. Entre mayo y noviembre de 1910, la ciudad fue escenario de desfiles, inauguraciones, congresos y ferias que convocaron a delegaciones extranjeras de Europa y América, así como a miles de visitantes locales.

El Pabellón Centenario en sus primeros años Foto: Facebook

En ese contexto se organizaron grandes exposiciones temáticas para las cuales se construyeron decenas de pabellones. Estas estructuras buscaban exhibir los avances científicos, tecnológicos y productivos del país, al tiempo que reafirmaban el vínculo cultural con Europa, especialmente con Francia, Italia y España.

Gran parte de estas construcciones fueron concebidas como edificaciones temporales, realizadas con materiales livianos y sistemas de montaje rápido, pensadas para durar únicamente lo que se extendieran los festejos. Una vez concluido el Centenario, muchas fueron desmontadas, trasladadas o directamente demolidas con el paso de los años y el avance del trazado urbano.

Sin embargo, el Pabellón Centenario logró escapar a ese destino. Por distintos motivos —su solidez estructural, su reutilización posterior y su ubicación estratégica— consiguió permanecer en pie y transformarse en el último testimonio material del Centenario de 1910.

Su permanencia lo distingue del resto: mientras los recuerdos de aquella celebración sobreviven en fotografías, planos y crónicas periodísticas, este edificio continúa en pie, permitiendo una conexión directa con un momento clave de la historia argentina, cuando el país celebró su primer siglo de vida revolucionaria con grandes aspiraciones de futuro.

Arquitectura con historia: un edificio construido en 1910 que debió ser restaurado por daños severos

Desde el punto de vista arquitectónico, el Pabellón Centenario constituye una pieza singular. Construido en 1910, responde a las corrientes académicas y eclécticas propias de la época, con una fuerte impronta europea. Su diseño presenta una composición simétrica, ornamentación cuidada y una clara intención representativa, acorde a un edificio pensado para exhibir prestigio y progreso.

A lo largo del siglo XX, el pabellón atravesó diversas etapas de uso. Tras los festejos del Centenario, fue reutilizado con funciones cambiantes, vinculadas a actividades institucionales y operativas, hasta que con el tiempo cayó en desuso. La falta de mantenimiento sostenido y la exposición a las inclemencias climáticas provocaron un deterioro progresivo: daños en la cubierta, filtraciones, fisuras en muros y pérdida de elementos decorativos originales.

Construido en 1910 en el marco de los fastuosos festejos que organizó el Gobierno Foto: Instagram @amartebsas

Durante varios años, su estado generó preocupación entre especialistas y defensores del patrimonio, ante el riesgo concreto de pérdida irreversible. Finalmente, se impulsaron obras de restauración y puesta en valor, destinadas a recuperar su estructura y preservar su identidad histórica.

Los trabajos buscaron respetar el diseño original, recurriendo a técnicas constructivas compatibles con las de comienzos del siglo XX y a la recuperación de materiales similares a los originales. Gracias a estas intervenciones, el edificio logró estabilizarse y consolidarse como un ejemplo de restauración patrimonial, donde la memoria arquitectónica se integra al paisaje urbano contemporáneo.

¿Dónde queda el Pabellón Centenario?

El Pabellón Centenario se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, detrás del centro comercial Portal Palermo, dentro del predio delimitado por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre. Se trata de una zona estratégica del norte porteño, donde confluyen infraestructura ferroviaria, desarrollos comerciales, espacios verdes y barrios históricos.

Actualmente está en el predio comprendido por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre Foto: Instagram @cronistadetuciudad

Su emplazamiento original respondía a la expansión urbana de principios del siglo XX, cuando esa área fue destinada a exposiciones, ferias y actividades vinculadas al crecimiento de la ciudad. Con el paso del tiempo, el entorno se transformó radicalmente, y el pabellón quedó parcialmente oculto entre construcciones modernas.

Hoy, su presencia pasa desapercibida para muchos porteños. Sin embargo, descubrirlo implica encontrarse con una auténtica pieza viva del pasado. En una ciudad en permanente transformación, el Pabellón Centenario continúa en pie como recordatorio concreto de los 100 años de la Revolución de Mayo y como prueba de que, a veces, la historia logra resistir y permanecer escrita en los edificios que sobreviven al tiempo.