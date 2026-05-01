Fundó ciudades, protegió pueblos originarios y creó la primera universidad del país Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante más de dos siglos, los jesuitas fueron mucho más que una orden religiosa en América. Construyeron ciudades donde antes no había nada, diseñaron sistemas educativos pioneros, defendieron a comunidades indígenas frente a los abusos coloniales y acumularon un poder económico y político que incomodó a las coronas europeas. Pero en 1767, todo ese mundo se derrumbó de golpe. Por orden del rey de España, los jesuitas fueron expulsados de América en una de las decisiones más drásticas del siglo XVIII. Y desde entonces, una pregunta sigue flotando en la historia: ¿qué pasó con sus riquezas?

La orden que llegó para cambiarlo todo

La Compañía de Jesús llegó a América en el siglo XVI con una misión clara: evangelizar, educar y organizar territorios vastos y poco controlados por la Corona. A diferencia de otras órdenes religiosas, los jesuitas apostaron al conocimiento como herramienta de poder. Aprendieron lenguas originarias, estudiaron costumbres locales y establecieron una relación particular con los pueblos indígenas.

Pero su expulsión en 1767 abrió un misterio que aún perdura: ¿qué pasó con las riquezas de los jesuitas? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Uno de sus mayores logros fue el sistema de misiones jesuíticas, especialmente en la región del actual Paraguay, el norte argentino y el sur de Brasil. Allí crearon reducciones donde los pueblos originarios vivían organizados, con producción agrícola propia, talleres artesanales y una estructura social que los protegía de la explotación directa de encomenderos y traficantes de esclavos.

Educación, ciencia y la primera universidad

El poder de los jesuitas no se limitó a las misiones. En el ámbito educativo, fueron protagonistas absolutos. En 1613 fundaron la Universidad de Córdoba, la primera del actual territorio argentino, marcando un antes y un después en la historia académica del país. Durante décadas, formar parte del mundo educativo significaba, casi inevitablemente, pasar por aulas jesuíticas.

Además, impulsaron el estudio de astronomía, cartografía y ciencias naturales. Sus registros sobre flora, fauna y geografía americana fueron utilizados durante siglos y hoy son fuentes históricas de enorme valor.

¿Por qué los expulsaron?

Con el paso del tiempo, la influencia jesuítica empezó a ser vista como una amenaza. La orden respondía directamente al Papa y no a los reyes, algo que chocaba con los intereses del absolutismo borbónico. En Europa, crecían las tensiones entre la Iglesia y los Estados modernos, y los jesuitas quedaron en el centro del conflicto.

Una de las órdenes más poderosas de la historia colonial dejó una huella profunda en América Foto: Foto generada con IA Canal 26

El 2 de abril de 1767, el rey Carlos III firmó el decreto que ordenaba la expulsión inmediata de los jesuitas de todos los dominios españoles. La medida se ejecutó en secreto y con rapidez. En una sola noche, sacerdotes, maestros y misioneros fueron detenidos y enviados al exilio.

Misiones abandonadas y tierras vacías

La salida abrupta de los jesuitas tuvo consecuencias inmediatas. Las misiones quedaron desorganizadas, muchas se despoblaron y los pueblos indígenas perdieron la protección que habían tenido durante décadas. Las tierras, escuelas y bienes pasaron a manos del Estado o de otras órdenes, pero gran parte del legado jesuítico se perdió o fue saqueado.

Sin embargo, no todo estaba tan claro.

Ruinas de San Ignacio Foto: Wikipedia

El misterio de las riquezas jesuíticas

Desde el mismo momento de la expulsión, comenzó a circular un rumor persistente: los jesuitas habían ocultado grandes tesoros antes de ser expulsados. Oro, plata, documentos, obras de arte y hasta mapas secretos habrían quedado escondidos en túneles, iglesias o lugares aún desconocidos.

Aunque no existen pruebas concretas de un “gran tesoro jesuita”, sí está documentado que la orden manejaba importantes recursos económicos, producto de su producción agrícola, ganadera y artesanal. La falta de inventarios claros al momento de la expulsión alimentó una leyenda que sigue viva hasta hoy.

Entre la historia y el mito

La historia de los jesuitas en América es una mezcla de hechos comprobados y preguntas sin respuesta. Fueron una de las instituciones más influyentes de la colonia, creadores de ciudades, defensores de pueblos originarios y arquitectos del sistema educativo temprano. También fueron víctimas de una expulsión política que buscó borrar su poder de un día para el otro.

Más de 250 años después, las ruinas de las misiones, los archivos incompletos y los rumores sobre riquezas ocultas siguen despertando fascinación. Tal vez nunca sepamos si los tesoros existieron realmente. Pero lo que sí es seguro es que el legado jesuítico sigue marcando la historia de América Latina, entre la memoria, la controversia y el misterio.