El 12 de octubre en que el Reino Unido exhibió su poder colonial sin disculpas Foto: MEMORYLANE

El 12 de octubre es una de las fechas más cargadas de simbolismo del calendario occidental. Para América Latina, remite al inicio de la conquista y al orden colonial; para las potencias europeas, al punto de partida de su expansión global. No fue casual, entonces, que el Reino Unido eligiera ese día para realizar el desfile de la victoria tras la guerra de Malvinas. Mucho menos lo fue el lugar donde se montó el palco oficial.

Lejos de tratarse de un simple acto militar con fines protocolares, el desfile constituyó una puesta en escena política e histórica que activó memorias profundas, conectando el conflicto del siglo XX con un pasado mucho más lejano: las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807.

Un desfile que habló más por el lugar que por los uniformes

El Reino Unido tiene una larga tradición de desfiles militares como herramientas de legitimación política. Tras las guerras napoleónicas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estos rituales sirvieron para reforzar la idea de continuidad del Estado y de poder imperial. El desfile posterior a Malvinas no fue una excepción.

El poder colonial volvió a mostrarse en escena Foto: shutterstock

El evento fue cuidadosamente diseñado: tropas, estandartes, música militar y una escenografía urbana que funcionó como mensaje. El espacio elegido no solo representaba autoridad institucional, sino que estaba cargado de resonancias históricas vinculadas al comercio, las finanzas y el dominio imperial británico.

El 12 de octubre: una fecha con peso histórico global

La elección del 12 de octubre reforzó ese mensaje. La fecha marca el inicio del proceso de colonización europea en América a partir de 1492, proceso que sentó las bases del sistema económico y político moderno, incluyendo el comercio transatlántico y la explotación de recursos coloniales.

Mientras en América Latina el día fue resignificado como una jornada de reflexión crítica, su utilización en clave celebratoria por parte de una potencia europea revivió la dimensión original del acontecimiento: la afirmación del poder colonial.

La conexión con las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807

Para la Argentina, el eco histórico fue inmediato y contundente. Durante el desfile, el palco oficial británico fue ubicado detrás de la Bolsa de Comercio, una elección que concentró múltiples capas de significado. Desde allí presenció el acto la entonces primera ministra Margaret Thatcher, en un emplazamiento que dialoga directamente con uno de los episodios centrales del pasado colonial rioplatense.

En 1806, tropas británicas al mando de William Carr Beresford ocuparon Buenos Aires con un objetivo claro: controlar una ciudad estratégica para el comercio atlántico y acceder al tesoro del Virreinato del Río de la Plata. Parte de esos fondos fue capturada y enviada a Londres tras la ocupación inicial.

Invasiones inglesas. Foto: Wikipedia.

Aunque los británicos fueron derrotados en 1806 y definitivamente en 1807 por milicias locales, aquellas invasiones revelaron el interés estructural del Reino Unido sobre la región, no solo en términos militares, sino económicos. El vínculo entre poder político, comercio y finanzas fue central entonces, y volvió a serlo simbólicamente durante el desfile.

Ubicar el palco oficial detrás del símbolo histórico del capital y la actividad financiera argentina evocó, para muchos historiadores, aquella vieja ruta del tesoro colonial. No fue una repetición literal, pero sí una reescenificación simbólica de la relación entre victoria militar y control económico.

Historia, memoria y disputa de sentidos

Las invasiones inglesas fueron, paradójicamente, uno de los antecedentes directos del proceso independentista argentino. La resistencia local de 1806 y 1807 fortaleció la organización política criolla y debilitó la autoridad colonial española, abriendo el camino a los acontecimientos de 1810.

Un desfile, una fecha cargada de simbolismo y un lugar elegido con precisión Foto: shutterstock

Más de dos siglos después, la guerra de Malvinas volvió a inscribir el vínculo entre Argentina y el Reino Unido en una lógica de disputa por soberanía y control estratégico. El desfile, la fecha y el lugar funcionaron como piezas de una narrativa coherente desde la óptica británica, pero profundamente conflictiva desde la memoria histórica argentina.

Cuando la historia no queda en los libros

La historia no solo se conserva en archivos o manuales escolares. También se expresa en gestos, ceremonias y escenarios. El desfile del 12 de octubre demostró que los símbolos siguen siendo herramientas de poder, capaces de activar memorias colectivas y reabrir debates que parecían cerrados.