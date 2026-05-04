Del hotel más lujoso de la Argentina a un gigante abandonado frente al mar:

Del hotel más lujoso de la Argentina y quedó como una ruina del progreso Foto: Foto generada con IA Canal 26

Antes de convertirse en una estructura inconclusa que divide opiniones, la manzana donde hoy se levanta el Bristol Center fue escenario del lujo más extremo que conoció la Argentina de fines del siglo XIX. Allí funcionó el Hotel Bristol, inaugurado el 8 de enero de 1888, considerado el primer gran hotel de la ciudad y la piedra fundacional del turismo de elite en Mar del Plata.

No era un hotel más. Fue el lugar elegido por la aristocracia porteña cuando el balneario todavía era una rareza lejana y exclusiva. Gobernadores, expresidentes, ministros y figuras internacionales se alojaron en sus habitaciones. La noche de su inauguración reunió a personalidades como Dardo Rocha, Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre y, según registros de la época, incluso al entonces príncipe heredero ruso Nicolás Romanov, quien más tarde se convertiría en el último zar de Rusia.

El esplendor que definió una ciudad

Durante décadas, el Bristol Hotel marcó el ritmo social del verano. Tenía salones de baile, grandes comedores, servicios importados de Europa y un estándar de lujo inédito para el país. Su arquitectura anglo-normanda y su ubicación frente al mar lo convirtieron en símbolo de estatus y distinción.

Hotel Bristol. Foto: @mardelplata

Pero la historia cambió. La crisis económica de 1930, el avance del turismo masivo y el deterioro estructural aceleraron su decadencia. El hotel cerró definitivamente sus puertas en 1944, y sus objetos, muebles y decoraciones fueron subastados durante semanas. Así comenzó el final de una era.

De hotel histórico a galería comercial

Tras el cierre, lo que quedó en pie del Bristol fue reutilizado de forma provisoria como una galería comercial, adaptación que nunca logró sostener el esplendor original. A mediados de los años 60, el estado del edificio era crítico y la manzana fue finalmente subastada en 1966, una operación que marcó el inicio de una nueva y polémica transformación urbana.

El sueño moderno: el Bristol Center

En 1969, el empresario David Graiver tomó el control del proyecto y presentó una idea monumental: el Bristol Center, un complejo urbano que incluiría tres torres, áreas comerciales, espacios culturales, cines, piscina con agua de mar y un hotel de más de 600 habitaciones. El objetivo era claro: reemplazar el viejo símbolo del lujo por uno nuevo, vertical, moderno y ambicioso.

Bristol Center Foto: Wikipedia

La obra avanzó, pero no como se esperaba. El proyecto generó fuertes críticas por su impacto urbano, especialmente por el cono de sombra sobre Playa Bristol, y quedó envuelto en conflictos políticos y legales. Tras la muerte de Graiver en 1976, en pleno contexto de inestabilidad nacional, la construcción se paralizó definitivamente.

Una mole inconclusa en el corazón de Mar del Plata

Solo dos torres llegaron a levantarse y ninguna alcanzó la altura prevista. La tercera jamás se inició. Los primeros pisos del complejo quedaron sin terminar y aún hoy exhiben su estructura desnuda. Parte del edificio logró reactivarse con usos hoteleros y residenciales, pero el conjunto nunca se completó como fue pensado.

Detrás del Bristol Center no hay solo abandono Foto: Wikipedia

Con el paso de los años, el Bristol Center se transformó en lo que muchos llaman un “elefante blanco” urbano: demasiado grande para ignorar, demasiado complejo para resolver.

El peso simbólico de las ruinas modernas

Lejos de ser solo una obra inconclusa, el Bristol Center sintetiza más de 130 años de historia argentina: desde la Belle Époque y la aristocracia veraneante, hasta los vaivenes del desarrollo inmobiliario y las promesas incumplidas del progreso moderno.

Hoy, el edificio sigue generando debate. Para algunos, es una herida urbana. Para otros, una oportunidad latente de recuperación. Lo cierto es que, como pocas construcciones, condensa el pasado, el presente y las cuentas pendientes de una ciudad que creció mirando al mar.