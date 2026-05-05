La línea más joven de subte en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia del subte de Buenos Aires suele narrarse desde un punto de partida indiscutido: 1913, cuando la Línea A convirtió a la ciudad en pionera del transporte subterráneo en América Latina. Sin embargo, casi un siglo después, Buenos Aires volvió a protagonizar un hecho histórico con la inauguración de la Línea H, la más joven de toda la red y la última gran línea concebida desde cero.

Hablar de la Línea H no es solo referirse a la más nueva del sistema, sino a una obra que refleja los cambios sociales, urbanos y políticos de la ciudad contemporánea. Es, en muchos sentidos, el cierre de un ciclo histórico iniciado a comienzos del siglo XX.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Un proyecto con raíces profundas en el pasado

Aunque fue inaugurada en octubre de 2007, la Línea H tiene antecedentes mucho más antiguos. Ya en la década de 1970, los planes de transporte urbano advertían la necesidad de una línea transversal que evitara el colapso del centro porteño, saturado por un sistema pensado de manera radial.

Durante décadas, el proyecto quedó postergado por crisis económicas, cambios de gestión y redefiniciones presupuestarias. Recién a fines de los años 90, con una nueva planificación urbana, la obra se transformó en una prioridad. Su construcción comenzó en 2001, rompiendo un silencio histórico: hacía más de 60 años que Buenos Aires no inauguraba una línea completamente nueva del subte.

La línea más joven y la última diseñada como tal

La Línea H tiene hoy una extensión aproximada de 8,2 kilómetros, con 12 estaciones operativas, entre Hospitales, en el sur de la ciudad, y Facultad de Derecho, en el norte porteño. Su traza principal corre bajo las avenidas Jujuy y Pueyrredón, un eje histórico que desde fines del siglo XIX conecta barrios populares, zonas comerciales y áreas académicas.

Línea H de subtes

A diferencia de las primeras líneas, inspiradas en modelos europeos de principios del siglo XX, la Línea H fue pensada con criterios modernos: estaciones más amplias, accesibilidad, señalización actualizada y material rodante diseñado para el siglo XXI.

Los barrios que une y el impacto urbano

Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista histórico es el recorrido barrial de la Línea H. Por primera vez, el subte integró directamente zonas que durante décadas quedaron relegadas del sistema. A lo largo de su trayecto conecta Nueva Pompeya y Parque Patricios, atraviesa San Cristóbal y Balvanera (Once) y llega hasta Recoleta, uniendo el sur y el norte de la ciudad de manera directa.

Esta integración no fue menor: hospitales públicos, universidades, centros culturales y áreas comerciales comenzaron a vincularse con mayor fluidez, modificando rutinas cotidianas y dinámicas urbanas históricas.

Facultad de Derecho de la UBA. Foto: archivo

Un subte que también cuenta historia cultural

Desde su inauguración, cada estación de la Línea H fue pensada como un espacio de memoria colectiva. Escritores, periodistas y artistas argentinos y latinoamericanos homenajeados en murales y esculturas convierten el recorrido en una experiencia cultural. Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y Quino son parte de un relato visual que acompaña al pasajero y transforma al subte en un aula bajo tierra.

Etapas, expansión y el cierre de una era

Entre 2007 y 2018, la Línea H fue ampliándose por etapas, sumando estaciones clave como Parque Patricios, Hospitales, Santa Fe y finalmente Facultad de Derecho, que se consolidó como cabecera norte. Cada inauguración representó un nuevo capítulo en la historia del transporte subterráneo argentino.

Hoy, la Línea H es considerada una de las más importantes del sistema por su capacidad de interconectar líneas y aliviar combinaciones históricamente saturadas.

La línea más joven como reflejo de su tiempo

Mientras las primeras líneas del subte narran el Buenos Aires inmigrante, aristocrático y en expansión del siglo XX, la Línea H refleja una ciudad compleja, diversa y en constante transformación. Es el testimonio de una etapa donde la historia no mira solo al pasado, sino que se proyecta hacia el futuro.

En definitiva, la Línea H no es solo la más joven del subte porteño: es el último gran capítulo de una historia centenaria que sigue escribiéndose bajo tierra, kilómetro a kilómetro, estación a estación.