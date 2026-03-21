Garay fundó Buenos Aires Foto: Archivo

La figura de Juan de Garay suele aparecer en los manuales de historia como la del hombre que dio forma definitiva a Buenos Aires. Pero detrás del fundador existe un capítulo mucho menos difundido: su brutal muerte en una emboscada indígena, un episodio tan inesperado como sangriento que marcó para siempre los inicios coloniales del Río de la Plata. Las crónicas coinciden en que su final fue tan heroico como trágico, pero también revelan contradicciones, zonas oscuras y señales de un exceso de confianza que terminó costándole la vida.

Garay, nacido en 1528, fue un explorador experimentado y protagonista central de las expediciones españolas en Sudamérica. Después de haber fundado Santa Fe en 1573 y de concretar la segunda fundación de Buenos Aires el 11 de junio de 1580, su prestigio como autoridad regional era indiscutido.

Pero detrás de ese recorrido político y militar ejemplar, se escondía una historia teñida de tensiones con los pueblos originarios, especialmente con grupos querandíes y minuanes que resistían el avance colonial. Esa relación quebradiza sería determinante en los hechos que sellaron su destino.

Juan de Garay y Pedro de Mendoza, fundadores de Buenos Aires

Una expedición que parecía rutinaria hasta que dejó de serlo

En marzo de 1583, Garay emprendió un viaje desde Buenos Aires hacia Santa Fe a bordo de un bergantín, acompañado por unos cincuenta hombres. Había pasado años navegando y explorando esos mismos ríos, por lo que la travesía no presentaba, en principio, riesgos inusuales. Sin embargo, pocos días después ocurrió un hecho aparentemente menor que cambiaría todo: la embarcación ingresó en lo que creyeron un arroyo que los ayudaría a “acortar camino”, pero terminó siendo una laguna sin salida.

Al caer la tarde, la lógica indicaba mantener guardias nocturnas. Pero Garay, confiado, rechazó la recomendación de sus oficiales con una frase que las crónicas conservaron: “A los indios de por aquí los tengo muy sujetos y me temen”. Esa decisión fue su mayor error.

La emboscada: golpes de macana, oscuridad y muerte

Mientras la expedición dormía en las costas cercanas a la Laguna San Pedro o la zona del Carcarañá un grupo de entre 40 y 50 guerreros indígenas atacó sin previo aviso. Las versiones más difundidas adjudican la ofensiva a los querandíes, mientras que otras investigaciones señalan a los minuanes como los verdaderos responsables.

Los atacantes cayeron sobre los españoles armados con macanas, golpeando con fuerza letal a Garay y a sus hombres. La sorpresa fue total: doce de ellos murieron en el instante, otros fueron tomados prisioneros y un grupo reducido consiguió escapar de regreso al bergantín, heridos y desorientados, para llevar la noticia a Santa Fe.

Garay murió allí mismo, en la oscuridad de la madrugada del 21 de marzo de 1583, a los 54 años. Su final no solo marcó una página sangrienta de la historia colonial, sino que reveló el profundo desconocimiento que muchos conquistadores tenían sobre los pueblos originarios que habitaban esas tierras desde hacía siglos.

Carcarañá, la posible zona donde fue abatido Foto: Turismo Carcarañá

Un legado entre la gloria y la tragedia

Tras su muerte, las autoridades españolas respondieron con castigos severos hacia los grupos indígenas sospechados. Pero ninguna represalia borró el impacto del episodio: la región quedó convulsionada durante meses, y la figura del fundador de Buenos Aires adquirió un aura casi legendaria.

Garay había sido un conquistador exitoso, un político respetado y un organizador clave de las ciudades del Plata. Su final, sin embargo, mostró el costado más frágil y humano de los protagonistas de la conquista: la vulnerabilidad frente a territorios desconocidos y la complejidad de convivir con pueblos que defendían su tierra con firmeza.

Más de cuatro siglos después, la emboscada que terminó con la vida de Juan de Garay sigue siendo un episodio fascinante, lleno de misterios y contradicciones, que revela tanto sobre la violencia de la época como sobre la construcción de los héroes fundadores.