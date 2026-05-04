El pueblo bonaerense que nació con el tren en 1911 y quedó detenido en el tiempo:

Nació en 1911, creció al ritmo de las vías Foto: Wikipedia

En el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires existe un nombre que parece sacado del cielo, pero que nació del suelo y del trabajo: Saturno. Hoy es un paraje rural casi despoblado, pero durante décadas fue un punto clave en la red ferroviaria que impulsó el crecimiento del interior bonaerense.

Ubicado en el Partido de Guaminí, a unos 53 kilómetros de la ciudad cabecera, Saturno forma parte de ese mapa invisible de pueblos que crecieron gracias al tren y comenzaron a desaparecer cuando las vías quedaron en silencio.

1911: el día que llegaron las vías y nació el pueblo

La fecha fundacional de Saturno es el 15 de mayo de 1911, coincidiendo con la llegada del Ferrocarril Midland, una línea clave que unía Puente Alsina con Carhué, atravesando zonas rurales que hasta entonces estaban aisladas.

La Estación Saturno fue mucho más que un apeadero: se convirtió en el centro de la vida social y económica. Alrededor de ella comenzaron a levantarse casas, comercios y servicios básicos. En los registros orales de antiguos pobladores se repite una frase:

“El pueblo se organizaba según el horario del tren”.

Hoy conserva, entre ruinas y silencio, una parte clave de la historia del interior argentino Foto: Wikipedia

Un nombre con historia terrenal

Aunque muchos creen que su nombre se vincula al planeta, Saturno debe su denominación a un terrateniente local de apellido Saturno, propietario de campos linderos a las vías del ferrocarril. Nombrar estaciones y pueblos según figuras influyentes era una práctica común en la Argentina de principios del siglo XX.

La época dorada: trabajo, comercio y vida social

Entre las décadas de 1920 y 1940, Saturno alcanzó su mayor esplendor. Se estima que llegó a tener alrededor de 450 habitantes, una cifra significativa para un paraje rural.

Había:

Almacén de ramos generales

Carnicería

Estafeta postal

Herrería

Delegación municipal

Escuela primaria (que aún hoy funciona)

Saturno Foto: Wikipedia

Anécdota ferroviaria

Vecinos recuerdan que los bailes se organizaban en galpones cercanos a la estación, y que cuando el silbato del tren sonaba de madrugada, muchos jóvenes regresaban caminando por las vías, iluminados solo por faroles de kerosene.

El golpe de 1977: cuando el tren dejó de pasar

El año 1977 marcó un antes y un después. La cancelación de los servicios ferroviarios del Midland provocó un éxodo paulatino pero constante. Sin tren, las estancias achicaron personal y los comercios perdieron razón de ser.

Otra anécdota repetida cuenta que:

“El último tren pasó casi vacío. Algunos vecinos lo despidieron desde el andén sin saber que no volverían a ver otro”.

Saturno hoy: población dispersa y memoria viva

Según los censos nacionales del INDEC, Saturno pasó a ser considerado población rural dispersa, una categoría que refleja su bajo número de habitantes y la ausencia de un casco urbano consolidado.

Hoy el paisaje está dominado por:

La estación cubierta por árboles

Antiguas viviendas abandonadas

Campos abiertos

La escuela rural, símbolo de resistencia comunitaria

A más de un siglo de su fundación, es uno de esos pueblos de la Provincia donde el tren lo fue todo Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Por qué Saturno es clave para entender la historia bonaerense

Saturno no es solo un pueblo pequeño: es una síntesis del modelo ferroviario argentino, de su expansión, su auge y su abrupto final. Su historia se replica en decenas de localidades del interior provincial, pero pocas conservan con tanta claridad las huellas del pasado.

Visitar Saturno es mirar de frente una parte de la historia que no siempre se cuenta, donde el silencio también habla.